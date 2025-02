El poder de los muy ricos

José M. Tojeira

Los muy ricos han tenido siempre poder y han tratado con demasiada frecuencia de incidir y manipular el poder a su favor y beneficio. Hoy nos encontramos, con la llegada al poder del señor Trump, con un nuevo intento de controlar el poder y la economía mundial junto con una serie de milmillonarios norteamericanos. Y en esta ocasión con una dinámica especial. No solo quieren conseguir un poder imperial, sino que quieren también controlar las mentes de las personas. Al rededor del presidente gringo se encuentran unidos y contentos los millonarios dueños de la principales redes que pululan en internet.

Hay en efecto hay una especie de oligopolio que controla los medios de comunicación virtuales, aliado con el poder duro de la economía capitalista y con los sueños imperiales de algunos norteamericanos que ven golpeada su tradición de máximo poder mundial por la emergencia de otras potencias económicas y políticas, cada vez con menos ganas de someterse a un liderazgo absoluto estadounidense.

Y lo más curioso es que intentan gobernar al mundo desde la soledad y el aislamiento. Ponen aranceles a los países aliados, intentan aumentar el propio territorio a costa de otros países, amenazan o castigan a quienes les muestran desacuerdo y solo consideran amigos a los países que se les someten totalmente. Hacer grande de nuevo a Estados Unidos significa para estos millonarios en el poder, estar por encima de todos y oprimir y someter a quienes tengan posiciones diferentes en asuntos que choquen con los intereses imperiales.

El odio a los pobres, la aporofobia, está dirigido no solo a los migrantes pobres, o a las culturas ancestrales de los indígenas, sino que aumenta con el desprecio a los intereses de los países pequeños o más débiles. No de otra manera hay que interpretar el decreto imperial de renombrar al golfo de México, después de 400 años llamándose así, como golfo de América, o el deseo de apoderarse incluso mediante una invasión militar, del canal de Panamá.

Hace algunos años un especialista en las redes sociales y profesor en la Universidad de california, Manuel Castell decía que “la forma esencial de poder está en la capacidad para modelar la mente” . Y parece que esa es la pretensión de esa alianza de plutócratas con dueños de redes de comunicación como Facebook o Twiter, hoy X. Ignoran en definitiva que su propio estilo de triunfar, de dominar o incluso de aplastar al adversario, aunque pueda seducir a algunos, chocará siempre con el espíritu crítico, las exigencias éticas de los hombres buenos, así como la creatividad y los esfuerzos de la persona por trascenderse a través del amor y la generosidad.

Hace ya muchos años, a un presidente norteamericano con el mismo estilo dominador e imperialista que Trump, Teddy Roosevelt, le dedicó una poesía nuestro Rubén Darío. Después de maravillarse con la fuerza y el poder imperial de Estados Unidos, terminaba diciendo: “Se necesitaría, Roosevelt, ser por Dios mismo, el Riflero terrible y el fuerte Cazador para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y pues contáis con todos, falta una cosa, ¡Dios!”.

El fracaso de Trump no vendrá a través de guerras, terrorismo o revoluciones. Tampoco sus seguidores y admiradores de países pequeños partidarios fracasarán como víctimas de la violencia. Serán lo valores de humanidad que los empresarios de las redes no pueden sustituir, los que al final terminarán destrozando el poder de los más ricos y sustituyendo sus veleidades superficiales con formas de organización social que privilegie la solidaridad y la tan odiada justicia social en la que no creen. El lema “América primero” choca directamente con el principio básico de la humanidad primero. Y los sentimientos de humanidad son más fuertes que cualquier tipo de conciencia imperial que ponga a un estado por encima de los Derechos del resto de la humanidad.

