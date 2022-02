«El oficialismo tiene esa necesidad de sembrar miedo dentro de sus filas»: Wright Sol

Nuevas Ideas desafuera a dos de sus diputados

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

A los diputados de Nuevas Ideas, José García y Gerardo Aguilar, se les quitó el fuero constitucional para que pasen a un proceso judicial a que enfrenten los señalamientos que les hace la Fiscalía General de la República (FGR) por el supuesto delito de cohecho impropio ya que supuestamente se habrían reunido con un ex emisario de Nuevas Ideas en Estados Unidos para dividir la fracción.

De acuerdo a la denuncia de antejuicio y petición de desafuero presentada por el Ministerio Público, el caso inició de oficio, a raíz de un audio que publicó la cuenta de Nuevas Ideas en Twitter en el que supuestamente se evidencia una reunión de los diputados con Roy García.

El oficialismo y la FGR afín al Ejecutivo armaron el caso en que el audio se constata el ofrecimiento de dádivas hacia los diputados José García y Gerardo Aguilar, consistentes en el apoyo para su reelección, obtención de la visa e incluso la ciudadanía americana, entre otros presuntos ofrecimientos.

El caso como tal se manejó como una traición de los parlamentarios hacia el pueblo salvadoreño, ese discurso lo manejaron en casi todo el proceso de desafuero.

“Nosotros no vamos a responder a personajes oscuros que buscan beneficiar a grupos de poder y no a la población. Tenemos claros nuestros principios, y no vamos a traicionar la confianza del pueblo salvadoreño”, comentó la diputada Ana Figueroa.

Otras fracciones legislativas reaccionaron sobre este desafuero, como Ricardo Godoy, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), quien afirmó que Nuevas Ideas «les están dejando claro quién manda, es una purga para aquellos que crean que tienen criterio propio o tengan un poco de decencia, les quede claro que no es así, que deben continuar con la agenda establecida».

El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, sostuvo que estos desafueros «se tratan de un show, de un espectáculo, de un asunto partidario interno que se ha llevado a este nivel. Me parece vergonzoso para la Asamblea Legislativa. Yo creo que al final, el oficialismo tiene esa necesidad de sembrar miedo dentro de sus filas y tratar este tema como una traición».

Ambos serán acusados del delito de cohecho impropio, previsto y sancionado en el Código Penal con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial del cargo por igual tiempo.