El Niño Cantor

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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

A su memoria.

Un elemento imprescindible en la identidad cultural de un pueblo, es su gente, y entre estos algunos personajes que dejaron huella en la sociedad que los recuerda por su don de gente, carisma y espíritu de servicio.

Por lo anterior, aún resuena en los tecleños la voz de Carlos Mauricio Hernández (+) y su ♫Venid pecadores al pie de la cruz, adorad la sangre de mi buen Jesús♫, durante las procesiones de Semana Santa en Santa Tecla.

Cómo no recordar a Carlitos por su comportamiento tierno y servicial que lo llevó a convertirse en una celebridad en la ciudad; más que los alcaldes de turno. Carlos era poseedor de una voz potente con la que destacó en vida; ataviado de sus mejores galas imprimió su estilo durante las solemnidades religiosas.

Fue un apasionado a la música sacra desde niño; dio sus primeros pasos en la melodía por medio de un saxofón de plástico que con el pasar del tiempo se reemplazó por un metálico; gracias al apoyo del exalcalde José Domingo Chávez Aguilar y su familia. Otra cualidad que distinguió a Carlos fue su capacidad por inventar historias con tanta naturalidad que en ocasiones se le creía.

Era de espíritu indómito y aventurero, en cierta ocasión se extravió en Esquipulas, Guatemala, durante una excursión a la que fue invitado según memorias de Mayrita Velásquez y Ernesto Interiano. Carlitos fue famoso por sus permanentes cumpleaños, estado civil y llamar mami o tío a quien le prodigó cariño.

Carlos vivió honestamente realizando encomiendas a empleados de la comuna, no era extraño verlo a cualquier hora del día por la ciudad. Por otra parte, se convirtió en el reportero de todo suceso en el municipio. Otra de sus cualidades era su solidaridad en los velatorios, gracias a estos logró donde pernoctar en ocasiones.

Carlos Mauricio Hernández, entregó su alma al Creador un 11 de junio de 2019, luego de batallar con problemas de salud que lo fatigó toda la vida; reencontrándose con su amada madre a quien siempre extrañó.

Sirva este homenaje al personaje icónico de la Ciudad de las Colinas, a quien los ciudadanos otorgaron el título de “hijo meritísimo”, ubicándolo en las páginas de oro de la Santa Tecla del ayer.

¡Descansa en paz Carlitos! Junto a Nuestro Creador, la Santísima Virgen María y tu amada madrecita.

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