El fascismo español pasea por Lima y el norteamericano visita San Salvador

Por Leonel Herrera*

La extrema derecha española realizó la semana pasada su “II Encuentro Regional del

Foro de Madrid” en Lima, evento que -con total acierto- el analista internacional Isaac

Biggio denomina “cumbre internacional filo-fascista”. Al evento, convocado en la

capital peruana por el neo-franquista partido VOX, también asistieron miembros de

organizaciones políticas fascistoides de otros países de Europa y de Latinoamérica,

como Brasil, Colombia y Perú.

(https://www.diariocolatino.com/cumbre-internacional-filo-fascista-en-lima/)

La selección de Lima como sede fue para celebrar la destitución de Pedro Castillo, un

maestro rural que estuvo año y medio como presidente hasta diciembre de 2022. Para la

derecha más racista es inaceptable que un humilde campesino gobierne un país, por lo

cual había que festejar su caída y exorcizar al país andino para que semejante sacrilegio

no vuelva a suceder en su tierra.

El foro pro-fascista se propone “frenar la mancha roja” que avanza otra vez por América

Latina, en referencia al retorno de gobiernos progresistas en Argentina, Bolivia y Brasil;

y al triunfo de fuerzas de izquierda en México, Chile, Colombia y Honduras. En el

relato neo colonialista de VOX, se trata de colocar a los países de la “iberoesfera” en la

línea de derecha más recalcitrante.

Mientras los filo-fascistas españoles se reunían en la capital peruana con sus acólitos de

la región, en San Salvador un conocido representante del fascismo norteamericano

abrazaba al presidente Nayib Bukele. El senador Marco Rubio -miembro del ala más

extremista del Partido Republicano y aliado de Donald Trump- vino a “bendecir” al

autócrata, autoritario y populista gobernante salvadoreño.

(https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-el-salvador_bukele-se-re%C3%BAne-con-el-

senador-republicano-de-eeuu-marco-rubio/48409594)

Rubio dijo que Bukele es un “líder democrático” que “está luchando contra las pandillas

asesinas”, justo cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al mandatario salvadoreño de pactar con las maras favores carcelarios, evasión de la

justicia, dinero y otros beneficios a cambio de reducción de homicidios y apoyo

electoral para su partido Nuevas Ideas.

Según la fiscalía estadounidense, esta negociación criminal con las pandillas ayudó a

Bukele a arrasar en las elecciones del 28 de enero de 2021, donde obtuvo la mayoría

legislativa que le permitió destituir ilegalmente a los magistrados de la Sala

Constitucional y al Fiscal General, aprobar todas las leyes que desea y tomar el control

de los tres poderes estatales.

La simbólica visita del senador trumpista a la capital salvadoreña también sucede luego

que Bukele criticara la trascendental decisión de un jurado de Nueva York de enjuiciar

al ex presidente Trump. Esto confirma claramente la afinidad del gobernante

salvadoreño con Trump y su afiliación al movimiento del racista y xenófobo político

estadounidense.

Los desencuentros de Bukele con el gobierno de Joe Biden no se deben a alguna

perspectiva soberanista o anti-imperialista, como creen algunos despistados de

izquierda; sino a su pertenencia al trumpismo. En septiembre de 2019 Bukele le dijo a

Trump “you are very nice and cool president” y en enero de 2022 el autócrata

salvadoreño guardó silencio cuando su par norteamericano llamó “hoyos de mierda” a

El Salvador, Haití y algunos países africanos.

Consecuente con el trumpismo, en noviembre de 2022 Bukele hizo una feroz campaña

contra la demócrata pro migrantes Norma Torres y en favor del republicano racista

Mike Cargile. La congresista de origen centroamericano finalmente fue reelecta

abrumadoramente por el Distrito 35 de California, a pesar de que Bukele llamó a sus

“hermanos salvadoreños, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses,

dominicanos y venezolanos” a no votar por ella.

También es oportuno recordar que en marzo de 2019, antes de asumir la presidencia,

Bukele disertó en la Fundación Heritage, principal “tanque de pensamiento” de la

extrema derecha estadounidense. En un discurso en inglés, el entonces presidente electo de

El Salvador le confesó a las élites ultra conservadoras gringas su credo en las

inversiones privadas, el libre mercado y el “estado pequeño”.

(https://www.diariocolatino.com/bukele-promover-el-racismo-en-vez-de-defender-a-los-

migrantes/)

Así que la visita de Marco Rubio confirma la cercanía y alineamiento de Nayib Bukele

a la línea política de Donald Trump, que coincide plenamente con los objetivos del pro

fascista “Foro de Madrid”: combatir a los proyectos y fuerzas progresistas; promover el

racismo, el odio, la xenofobia y la ideología anti-derechos; y mantener intacto el (des)

orden capitalista neoliberal.

*Periodista y activista social.