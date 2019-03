El éxito de Banda Mazatlán de Sinaloa

Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino

Unos días faltan para que la Banda de Mazatlán de Sinaloa visite nuestro país por primera vez, los verdaderos fans a diario escuchan sus canciones para estar listos y entonarlas la noche de ese esperado concierto, el próximo 7 de marzo se estarán presentando ene l Estadio Mágico González .

Este concierto ha levantado muchas expectativas entre sus seguidores, este género ha acumulado muchos fans en poco tiempo, a cualquier hora o lugar se puede escuchar a todo volumen “El color de tus ojos”, “Tengo que colgarte”, “Por siempre mi amor” entre otras.

En otros países esta banda ha logrado llenos totales en sus presentaciones y se espera que en nuestro país no sea la excepción.

Los productores del concierto ayer dieron a conocer un video en el que la delantera de la Banda hacia la invitación a sus fans a que los acompañen en las fechas programadas en Centroamérica.

Con 16 años en los escenarios han visitado muchos países y cientos de ciudades, el éxito alcanzado se debe al carisma de la agrupación completa, el profesionalismo y la energía además de que cada una de las canciones describen historias que más de una persona ha vivido para bien o para mal en el amor.

En la Fan Page esta Banda cuenta con casi 13 millones de personas que le han dado like y siguen de cerca cada una de sus presentaciones y los momentos que comparten ya sea sobre el escenario o con sus fans después de sus presentaciones y uno que otro momento de sus vidas privadas o durante sus viajes.

Su canal de YouTube también es uno de los más visitados algunos de sus videos supera los 20 millones de reproducciones. Y en Instagram tienen más de 2.3 millones de seguidores que interactúan con ellos constantemente a la espera de un saludo o algún nuevo proyecto.

En fin podríamos seguir hablando del éxito de esta banda, pero lo importante es que pronto estarán en El Salvador; para terminar te dejaremos las canciones más escuchadas de la Banda Mazatlán de Sinaloa:

5- Mejor me alejo

4-Tu postura

3-El color de tus ojos

2-Tengo que colgar

1- Háblame de ti

Discografia :

2004: No podrás

2006: Mi mayor anhelo

2007: La raza contenta

2008: Escuela de rancho

2009: En preparación

2011: Amor enfermo

2012: Mi razón de ser

2013: 10 aniversario

2014: No me pidas perdón

2015: En vivo Guadalajarra-Monterrey

2016: Que bendición

2017: La mejor versión de mí

2018: Con todas las fuerzas