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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

Dice el refrán que “Cuando el río suena, piedras trae”, en alusión a este aforismo, no suelo comentar temas polémicos; pero ante el rumor que circula en redes sociales sobre la posible construcción de un Centro de Alto Rendimiento de un ente privado del fútbol en El Cafetalón; me surgen ciertas interrogantes como ¿Por qué ahí y no en otro lugar? ¿Se consultó a los donantes del terreno o a la población sobre esto? ¿Quién o quiénes lo autorizaron? ¿En qué se beneficia la Alcaldía con ello?

Por lo anterior, de ser ciertas tales aseveraciones, me permito recordar con base a la historia que, el uso del Cafetalón donado en 1941 por don Eduardo Guirola Duke (+), como su mayor legado fue y es la diversión de los tecleños y la práctica de deportes al aire libre y no la privatización del mismo.

No puede olvidarse que, esta finca fue una de las más extensas de la familia Guirola utilizada como hipódromo por las elites de épocas pasadas, así como por grandes caficultores.

Lo anterior, motivó que en 1968 un grupo de ciudadanos encabezados por el exalcalde Francisco Rosell Menéndez (+), exigieran a la Sociedad Hípica Salvadoreña la devolución del terreno a la ciudad, lo que significó para muchos arriesgar la vida o sufrir cárcel como en el caso de don Óscar Rivera (+).

Entre estos guerreros se mencionan al exalcalde Luís Alonso Posada (+), Óscar Rivera (+), Orlando Lemús, Antonio Bijagua (+), Julio Rivas Gallont (+), Adán Lemus y Óscar Valle, entre otros.

Producto de esta lucha El Cafetalón es el lugar perfecto para la práctica de deportes y actividades culturales, que de acuerdo con el testamento de Eduardo Guirola Duke, su principal objetivo es el disfrute de un lugar al aire libre para los tecleños.

Por tanto, la disposición de donación establece el siguiente codicilo: “El otorgamiento tiene instrucciones terminantes de hacer constar de una manera explícita en esta escritura, la ciudad de Nueva San Salvador o sus representaciones legales, ni por motivos de necesidad o utilidad podrán vender o enajenar, hipotecar o dar un usufructo, anticresis, arrendamiento o afectar de algún modo el dominio y posesión de la finca donada, ni de una sola parcela de esta”.

Por todo lo anterior, ante los posibles trabajos en El Cafetalón por parte de dicha entidad privada con la supuesta venia de las “autoridades correspondientes”; con todo respeto, como tecleño nato, exhorto a la actual administración municipal a no vulnerar el espíritu de la donación y generar una consulta ciudadana con el fin de conocer la opinión de los tecleños sobre el tema en mención, y realizar con base a lo dispuesto en el Código Municipal dicha consulta lo más pronto posible. Vox populi, Voz Dei (La voz del Pueblo, es la voz de Dios).

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