“El Alimento no es negocio”: Mesa por la Soberanía Alimentaria

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

El colectivo de organizaciones que integran la Mesa por la Soberanía Alimentaria se pronunció ante la “creciente crisis alimentaria”, que se refleja en el alto costo de la Canasta Básica. El 1.8 millones de salvadoreños en situación de pobreza, a inicios del presente año, y el apoyo a grandes empresarios frente al abandono de la agricultura campesina nacional, es parte del contraste de esta situación preocupante en ambas direcciones, sostiene el colectivo.

Norma Mejía, de ARUMES, señaló que el pasado mes de julio el precio de la Canasta Básica ha tenido los precios más altos de la historia, y percibida en el área rural y urbana, según la información brindada por la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC) del Banco Central de Reserva (BCR).

“La ONEC confirmó que El Salvador cerró julio con la Canasta Básica Alimentaria más cara, alcanzando los 193.98 dólares (5.09 dólares), más del precio en el área rural y para el área urbana está aumentó en (4.09 dólares ) llegando al precio de 255.36 dólares en total”, dijo.

“Los alimentos que tuvieron incremento en sus precios entre el 2019 al 2023, son: frijol (81%), pan (44%), Grasas (40%), Tortilla (34%), frutas (29%), leche (27%), huevos (19%), verduras (14%), carnes (12%) y el arroz (11%)”, indicó Mejía.

En cuanto a los 1.8 millones de de salvadoreños que este año han pasado a una situación de pobreza, en donde un total de 544 mil personas (8.6%) viven en pobreza extrema, en las que se encuentran constituido familias que no pueden cubrir la Canasta Básica Alimentaria. Mientras, el 1.2 millones no alcanzaba a cubrir la Canasta Básica Ampliada. Y en la zona rural más de 128 mil personas no lograron adquirir la CBA.

“Esto representa que un 53% del total de personas están en situación de extrema pobreza a nivel nacional, que viven en las zonas rurales, el 38.3% de la población de El Salvador vive en el interior del territorio. Y la CBA rural ha aumentado en 16.65 dólares de su precio total, y en la zona urbana el aumento es de 15.91 dólares de aumento al valor total”, añadió.

Otras de las preocupaciones expresadas por las organizaciones de la Mesa por la Soberanía Alimentaria radica en el abandono a la agricultura de subsistencia del campesino frente a la apuesta de inversión de las grandes empresas, señaló Mejía.

“Esta apuesta gubernamental se consolida con la reciente aprobación de reforma a la Ley de Zonas Francas Industriales y la de Comercialización, así también la ley Integral de Comercialización Agropecuaria; la primera incorpora los alimentos a las zonas francas eximiendo a grandes empresas el pago de impuestos y, la segunda, excluye orgánicamente a productores y productoras de participar en la toma de decisiones. Concentrando la comercialización sin generar condiciones para fortalecer la producción de alimentos”, manifestó.

Asimismo, Krissia Romero, integrante de ACUA, señaló la necesidad de alimentos, y el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que el país necesita de 3.5 millones de quintales de frijol y 16 millones de quintales de maíz, sin tomar en cuenta el consumo industrial y animal.

“La Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna (FEWS NET, por sus siglas en inglés) ha previsto la reducción de al menos un 25% en la producción de subsistencia y de algunos medianos productores que no disponen de riego en sus terrenos”, indicó.

“La brecha entre la producción y las necesidades de país se ensancharán aún más en el 2023, que alcanzará un déficit de hasta 51% en frijol y un 13% en el maíz para consumo humano. Sumado a que hay más registros cada vez más, de acciones en contra de la propiedad campesina como los sufridos por las cooperativas: La Labor, Normandía El bosque, Escuintla e Isla Tasajera”, expresó Romero.

Sobre las proyecciones climáticas, Adalberto Blanco, lamentó que el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), no ha generado acciones que contrarresten los efectos del fenómeno de El Niño y el Cambio Climático, mostrando “pasividad” ante pérdidas de la pequeña agricultura nacional. “El Salvador es un país multiamenazas que está constantemente golpeado por diferentes fenómenos naturales como socioambientales. Deberíamos estar preparados o tener propuestas ante los impactos del cambio climático que estamos viviendo. Estamos siendo impactados por el fenómeno de El Niño más grande de los últimos años, y pueden verificar que no hay un plan de acción del gobierno salvadoreño”, manifestó.

“Lo único que estamos viendo es una promoción mayor de las importaciones de alimentos que superó en forma récord el año pasado, con el maíz, situación que además de golpear la situación de los campesinos productores nacionales en la promoción de sus productos, los golpean con la importación de maíz”, indicó Blanco.

La Mesa por la Soberanía Alimentaria, demandó al gobierno salvadoreño, retomar la propuesta de crear una “reserva nacional de alimentos”, presentado el 27 de julio de 2023. La atención inmediata a las personas en situación de hambre, el incremento del salario mínimo ajustados a la realidad nacional y el control de precios a los productos de la Canasta Básica Alimentaria, aplicados a los grandes comerciantes.