“El agua en El Salvador debería estar, como en todos los países del mundo, en manos del Estado”: Lina Pohl

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Lina Pohl, ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, acudió a la sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en la Asamblea Legislativa para presentar la postura de esa cartera de Estado en cuanto a la Ley de Aguas y la discusión en relación a

quienes deben conformar la autoridad que administre el vital líquido.

En su exposición, la funcionaria argumentó con base en estudios comparados, en la mayoría de países del mundo la administración del recurso hídrico se encuentra en manos del Estado, y que en El Salvador debería ser de la misma forma.

“La administración del agua, como en todos los países del mundo, debería estar en manos del Estado, no puede entregarse a los privados, no está en su naturaleza, no es que esté en contra del sector, tengo mucho respeto por la forma en que dinamizan la economía y generan

empleo, pero su razón de ser es beneficio propio, en cambio, la del Estado es el bienestar de la población”, dijo Pohl.

La titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) hizo énfasis en que en el tema del recurso hídrico la discusión debe hacerse sin banderas políticas, teniendo en cuenta solamente el bienestar de los salvadoreños.

“Debemos reconocer en la política lo que se ha hecho bien o no, despojándonos de los temas partidarios, la ciudadanía ya no quiere saber de qué partido somos, quiere ver en qué actuamos y cómo nos ayudamos todos a que El Salvador avance”, indicó la ministra Pohl.

Para la funcionaria, el agua y su administración no solo debe estar en manos del sector público, sino que deben ser los ministros quienes funjan como administradores del mismo y los encargados de rendir cuentas a la población que a su vez puede cambiar de gobierno si no le satisface cómo este tutela los recursos del Estado.

Sobre la amenaza de privatización del agua, la titular del MARN dijo que no se trata de privatizar el líquido, sino algo más grave aún y es privatizar las decisiones sobre el recurso y dónde este se focalizará en momentos de crisis.