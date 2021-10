Educación se niega al cierre de escuelas por COVID-19

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Ante las peticiones de gremiales de docentes y colegios privados, recientemente, de terminar el año lectivo en forma virtual, la Ministra de Educación Carla Hananía de Varela respondió que esto “no tiene sentido y estaríamos siendo hipócritas”.

Para la funcionaria, la solicitud de los maestros no tiene “sentido”. Las distintas gremiales de docentes han pedido suspender la asistencia presencial de alumnos en las escuelas y terminar el año escolar de forma virtual, debido al alto número de docentes contagiados con el coronavirus.

Para Hananía se debe continuar recibiendo las clases presenciales. Sin embargo, admitió que “los maestros circulan por espacios donde no hay medidas de bioseguridad, donde no hay distanciamiento, luego llegan a las escuelas, toman el PCR, salen positivos”, y por eso el alza de contagios registrada en este sector durante los últimos días, dijo la ministra.

Los maestros han hecho la solicitud luego de los casos de COVID -19 se han incrementado y diariamente están muriendo más de 15 personas, afectando este sector, ya que en las últimas semanas murieron 55 educadores, 8 estudiantes, 39 padres y madres de familia y 3 abuelos.

Organizaciones como MINED, la OMS y UNICEF señalan que “ que las escuelas no son la principal fuente de contagio de COVID-19, porque en las escuelas sí tenemos protocolo que se respeta, que se aplica, hay distanciamiento, hay mascarillas, insumos de bioseguridad y los niños no llegan a las escuelas si sus padres no lo deciden”.

La ministra dijo que actualmente faltan cinco semanas para que acabe el año escolar y la decisión de continuar permitiendo las clases presenciales se tomó la semana pasada.