Dr. Rafael Aguirre critica el recorte de presupuesto a los hospitales nacionales

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), doctor Rafael Aguirre, criticó el recorte del presupuesto a los 28 de los 29 hospitales nacionales para el próximo año, tras denunciar una serie de deficiencias alarmantes en el manejo de la salud pública y la agricultura nacional, durante una entrevista en Encuentro con Julio Villagrán.

Aguirre dijo que el proyecto de presupuesto 2027 refleja recortes significativos para los hospitales de segundo y tercer nivel, mientras prioriza de manera desproporcionada al Hospital El Salvador y a la plataforma de telemedicina DoctorSV.

Destacó que el Hospital de El Salvador, por cierto, es al único que le aumentan más de cien millones de dólares y es un nosocomio que solo recibe a pacientes cuando son enviados del Zacamil u otro hospital de segundo nivel que ya no tienen cupos.

Un presupuesto que desfinancia la red hospitalaria

El doctor Aguirre señaló que los recortes afectan directamente a hospitales de gran relevancia en el interior del país, debilitando así la atención general. Entre los datos expuestos, destacan reducciones presupuestarias severas.

Por ejemplo, el Hospital de San Miguel experimentó una baja de 50 millones a 27 millones de dólares; el Hospital de Suchitoto y el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana sufrieron disminuciones de 10 millones de dólares cada uno. Mientras, el Hospital Bloom registra una caída en su asignación de 63 millones a 54 millones de dólares.

Para el precandidato, la estrategia gubernamental carece de un sentido técnico y preventivo, recordando que el 80 % de las enfermedades de los salvadoreños se atienden en el primer nivel de atención (unidades de salud y centros de atención familiar), el cual no recibe el refuerzo necesario.

En contraste, el Hospital El Salvador ha recibido incrementos presupuestarios masivos sin estudios técnicos claros que justifiquen su alta asignación, a pesar de funcionar principalmente como un centro de contingencia.

Las críticas al Hospital Rosales y la Telemedicina

El candidato a la Presidencia también cuestionó el estatus actual del Hospital Rosales, señalando que opera bajo una administración privada descentralizada del Ministerio de Salud. Según testimonios de colegios médicos y pacientes retomados en el espacio, la institución enfrenta graves problemas de colapso en emergencias, escasez de oncólogos y la salida de más de 45 médicos especialistas nacionales el año pasado.

Asimismo, indicó que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han advertido sobre el gasto excesivo en la plataforma DoctorSV. Esta modalidad de atención cuesta 10 millones de dólares mensuales; es decir, $120 millones al año, por lo que el FMI ha recomendado su reorientación debido a su baja efectividad en las zonas rurales.

El FMI ha propuesto que solo el sector del país más vulnerable, como los campesinos, reciban la atención gratuita con el DoctorSV, el resto de la población debe pagar parte del costo de la atención.

De acuerdo con encuestas citadas en la entrevista por el Dr. Aguirre, solo uno de cada diez habitantes en el área rural utiliza este servicio, prefiriendo la consulta presencial en unidades de salud u hospitales. Según la encuesta, el 38 % de los encuestados en el sector rural utiliza las unidades de salud, el 25 % los hospitales y solo el 13 % a DoctorSV.

Aguirre también lamentó que el nuevo Hospital Rosales no funcione como lo hacía antes, cuando atendía en años anteriores cerca de un millón y medio de pacientes.

El impacto en la agricultura y la canasta básica

En el ámbito económico y social, Aguirre alertó sobre el encarecimiento de la vida y el abandono del sector agrícola.

La canasta básica alimentaria alcanzó los 265 dólares hasta el mes de agosto, lo que representa el 65 % del salario mensual promedio de la mayoría de los salvadoreños que se invierte en la canasta básica, teniendo en cuenta que el salario promedio es de 438 dólares, según datos del Banco Central de Reserva.

El precandidato concluyó que la reactivación económica del país debe cimentarse en la inversión en el campo, el medioambiente y la producción nacional de alimentos; asimismo, criticó las políticas actuales que marginan a las comunidades rurales y a los jóvenes del trabajo agrícola.

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