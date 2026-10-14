Diputados que violentaron la Constitución “van a tener consecuencias jurídicas tarde o temprano”: Milton Milcíades

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Milton Milcíades García, candidato a diputado por La Libertad por el FMLN, cuestiona las reformas constitucionales impulsadas por Nuevas Ideas, el régimen de excepción y el endeudamiento del país; en su plataforma legislativa presenta cuatro propuestas centradas en aliviar la economía familiar y devolver autonomía a las municipalidades.

Milcíades García, de 35 años, licenciado en Ciencias Jurídicas y estudiante de Medicina, es candidato a diputado por La Libertad en la casilla 1, bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Además, es miembro de la Dirección Nacional y del Consejo Nacional de dicho instituto político.

Inspiraciones en la política

Sobre porqué inició una segunda carrera, la de medicina, señaló que el revolucionario Ernesto “Che” Guevara dijo que la medicina era la profesión “más humanitaria”. “Siempre voy a los territorios, veo las carencias; muchas veces en el área rural, donde la gente no toma ningún servicio médico. Todas esas necesidades hacen en mí este conocimiento para poner esa profesión al servicio de la población”, señaló.

Sobre las inspiraciones para participar en el proceso electoral de 2027, Milton Milcíades dijo que en los territorios se puede palpar la necesidad y una carencia, pues ya no hay FODES (Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios) en las alcaldías y “prácticamente” las comunas “no tienen ninguna competencia, no tienen facilidades para hacer obras”.

Es de recordar que a finales de 2021, cuando la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas ya estaba en el poder, el Gobierno de Bukele les ordenó reducir del 10 % al 1.5 % el FODES; mientras que para las obras nacionales y comunales se creó la Dirección de Obras Municipales (DOM); sin embargo, esta entidad ha sido cuestionada por comunidades ya que sus obras no ha llegan a todos los municipios y distritos del país.

“Las alcaldías ya no tienen ni dinero de parte del FODES. ¿Y cómo es eso que el dinero alcanza cuando nadie roba? Porque ahora que el dinero lo administra la DOM no alcanza para hacer obra en los diferentes municipios”, cuestionó Milcíades.

El candidato sostuvo que, en los diferentes cantones, “no hay obras, están descuidados casi la mayoría de la parte urbana y rural de nuestro país”. Por ello, enfatizó que, ahora, la decisión está en la población para que en la Asamblea Legislativa “ya no se tenga puya botones”.

Reforma al sistema político

Milton Milcíades sostuvo que todo diputado ha jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, pero los actuales diputados de Nuevas Ideas “han faltado a su juramento, ya que han violentado la Carta Magna”.

A juicio del abogado, existen responsabilidades penales por vulnerar la Constitución; sobre todo, las normas pétreas, aquellas que prohíben la reelección presidencial y cambiar el sistema político del país. “Eso le corresponde nada más al soberano, la misma Constitución tiene los mecanismos para la reforma, donde se podría haber llamado a una (Asamblea) Constituyente y así formar una nueva Constitución, pero la están reformando y la están haciendo a su conveniencia ilegalmente”, dijo.

Milcíades se pronunció sobre las reformas constitucionales del 31 de julio de 2025, donde se habilitó la reelección presidencial indefinida y se aprobó un decreto transitorio para reducir dos años el actual periodo presidencial.

“De forma exprés hicieron esta reforma y acortaron el periodo aún del mismo presidente ilegalmente elegido en las elecciones pasadas; toda esta gente va a tener consecuencias jurídicas tarde o temprano. O sea, han violado la Constitución; no crean que se van a salvar de eso, tarde o temprano, la justicia y la ley los va a alcanzar”, alertó.

El candidato señaló a la actual administración como el principal en suprimir derechos y garantías fundamentales y más con el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.

Régimen de excepción

Sobre el tema, enfatizó que, como FMLN, no defienden a los pandilleros o a aquel que ha cometido algún delito, lo que sí defienden es a aquella persona inocente detenida bajo el régimen de excepción, ya que muchos inocentes están muriendo en las cárceles. Mientras, los pandilleros que se encuentran recluidos en el CECOT “están bien bonitos”.

“Las condiciones del CECOT no son las mismas condiciones de los penales donde está supuestamente la gente que no es marera”, consideró.

“Hablan de casi 400 muertos, pero todavía no lo sabemos. Familias que han ido a dejar paquetes y el reo o la persona familiar ya no está ni vivo, ni se sabe dónde lo han enterrado; hablan de fosas clandestinas, y esos son delitos de lesa humanidad que solo se vivió en los campos de concentración de Hitler”, comparó.

A juicio del aspirante político, el régimen de excepción “le sirve al Gobierno” para dos cosas: la primera, para “ocultar la malversación de fondos y para usar los fondos como si fueran propios” y, la segunda, para tener “atemorizada” a la población salvadoreña y a cualquier movimiento social que quiera manifestarse.

En abril de 2022, un mes después de instaurarse el régimen de excepción, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen especial transitorio que excluye al Gobierno de la aplicación de la Ley de Compras Públicas. Con esta medida, las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por el Estado en el marco del régimen de excepción quedaron fuera de los controles ordinarios establecidos en dicha normativa.

Además, el régimen de excepción se ha utilizado para intimidar a miles de personas disidentes del Gobierno e incluso para opositores políticos y vendedores.

Economía

Milcíades enlistó que cada semana, desde la Asamblea, se aprueba más deuda; es por ello que “el régimen (Gobierno) se ha sometido a las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI)”. Una de esas políticas fue eliminar el bitcoin, pese a que inicialmente se presentó como la medida que libraría al país de la pobreza. Asegura que lo quitaron porque, “de lo contrario, no seguirán llegando los préstamos”. A eso se le suma que el país está “altamente endeudado”, pues de cada dólar que se produce, 90 centavos se destinan al pago de deuda, comentó.

A juicio de Milcíades, ese endeudamiento repercute directamente en el encarecimiento de la canasta básica y, sumado a ello, los precios de los combustibles, de los que considera que el Gobierno y Nuevas Ideas se niegan a reducir los impuestos de este sector.

“Si le quitaran por lo menos los impuestos a la gasolina o el IVA a los alimentos, bajara un porcentaje el tema de la economía familiar”, dijo y agregó que “por lo menos, este gobierno debería ser responsable y directo: si quiere ayudar a la familia, debe quitarles el IVA a los 22 alimentos de la canasta básica salvadoreña, porque si bien es cierto, en la ciudad la tenemos difícil, en el campo la tenemos más difícil, y eso lo puedo ver donde yo voy”.

El candidato a diputado por La Libertad señaló que en su departamento existen distritos muy pobres como Jicalapa, Teotepeque, San Pablo Tacachico, Jayaque y Sacacoyo, “donde la gente lucha por qué comer”, subrayó. “En vez de crear las condiciones para que viva dignamente la población salvadoreña, están creando políticas populistas que no llenan nada”, enfatizó.

Propuestas legislativas

Milton Milcíades García informó sobre su plataforma legislativa, las cuales se centran en cuatro pilares. La primera es “Cero IVA en los 22 alimentos de la Canasta Básica”, pues este tema ayuda directamente a las familias salvadoreñas. La segunda es detener una reforma al sistema de pensiones, mientras se escuche a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a expertos en el tema; esto, debido a que el FMI le pide a El Salvador una reforma, pero esta, a juicio del candidato, tiene que hacerse sin afectar al trabajador.

La tercera propuesta que explicó Milcíades es quitarles el IVA a los insumos agrícolas, esto con la finalidad de incentivar a que los agricultores se dediquen a sembrar, para reactivar la agricultura. También propone reactivar la caficultura, ya que el actual gobierno “la dejó morir”.

En cuanto a los territorios, señaló que impulsará una nueva Ley de FODES para “volver a dar vida a los municipios” y “que se les devuelva la autonomía a las municipalidades”.

Nueva circunscripción de salvadoreños en el exterior

Sobre el tema de las reformas electorales y constitucionales que habilitan una nueva circunscripción para los salvadoreños en el exterior y que, dicho sea de paso, quita escaños en San Salvador y en La Libertad, el candidato lo relaciona con el miedo y fraude; pues considera que la oposición tiene más oportunidades de ganar diputados en San Salvador.

Además, señaló el hecho de que, en La Libertad, la población no conoce a los candidatos de Nuevas Ideas “porque han dejado suelto el territorio y saben que van a perder (…). Quieren nada más ir colgados de la popularidad del presidente Bukele para ganar la diputación”.

Milcíades también mencionó el tema del exdiputado Romeo Auerbach y la petición al TSE por parte de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) para conocer el proceso de contratación en el organismo colegiado debido a una prohibición en Ley Transitoria de Compensación Económica por Servicios Prestados por Empleados del TSE, así mismo por ser parcial en cuanto a Nuevas Ideas y desacreditar a partidos de oposición.

“En declaraciones ha dicho que va a destruir a cualquier partido de oposición y que solo le va a ayudar al partido del presidente y al presidente, más o menos, parafraseando es lo que él ha dicho”, destacó Milcíades. Por tal razón, pidió que el árbitro de las elecciones debería requerir su renuncia.

“Es una persona que puede o existe la posibilidad de que quiera manipular el tema de las lecciones y de los resultados”, acotó.

El Salvador se retira del Parlamento Centroamericano

El candidato también habló de la gravedad que existe en no tener representación en el Parlamento Centroamericano, primero porque le quitaron un cargo de elecciones popular a 40 salvadoreños, pero lo más grave es que sienta un precedente negativo.

“Así como pudieron volarse la decisión soberana del pueblo, que eligió estos funcionarios, no fue Bukele que los eligió, no fue el presidente de la Asamblea Legislativa, no fue Trump el que eligió estos diputados, y la Constitución reconoce que la soberanía radica en la población salvadoreña, así como se acaban de volar estos diputados así se pueden volar a diputados que no le gusten en la Asamblea”, destacó.

El TSE declaró sin efecto las credenciales entregadas a los diputados electos al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) para el período 2026-2031, ordenando su devolución, luego que, en julio de 2025, la Asamblea aprobara eliminar su participación en el organismo regional.

Agregó que el TSE no tiene facultad para exigir las credenciales, ya que su competencia llega únicamente hasta el momento de entregarlas. “El TSE se ha extralimitado al pedirlas”, subrayó.

“Es atentar contra la democracia de este país, contra la libertad individual. Y si le hacen eso a un funcionario, ¿qué no le pueden hacer a usted, a su familiar, que está preso injustamente en una cárcel?”, destacó Milcíades.

Fuente de financiamiento

El candidato señaló que usará fondos propios como fuente de financiamiento para la campaña; sin embargo, informó el apoyo de algunos empresarios que le han ofrecido vallas publicitarias.

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