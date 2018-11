Douglas Meléndez presenta documentos para optar a reelección

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Douglas Meléndez presentó en la Asamblea Legislativa la documentación necesaria para participar en el próximo proceso de elección de quien dirigirá la Fiscalía General de la República (FGR) a partir del próximo año.

Meléndez expuso que la demora en presentar su documentación para participar en el proceso respondió a que no fue una decisión fácil, ya que involucra sacrificios familiares, entre otros.

El actual titular de la FGR destacó entre sus principales credenciales para optar a una posible reelección, el trabajo en favor de la población por sobre intereses particulares.

“Hace tres años estuve por aquí sometiéndome a este proceso y cuando se me nombró dije que iba a trabajar para la población, creo que en buena manera he cumplido con ello, ya que me he puesto más del lado de la gente que de otros”, dijo Meléndez.

Meléndez destacó, entre otros méritos de su gestión al frente de la FGR, la depuración y recuperación de la identidad de la institución, la reorientación de la misma hacia el cumplimiento de los deberes y atribuciones constitucionales.

“Hace aproximadamente tres años tomé la Fiscalía General de la República, una institución que en ese momento estaba filtrada y permeada por el crimen, lo hemos demostrado con casos que hemos sacado, una institución corrompida, sin identidad, tuvimos que trabajar en todo esto, no solo hacia fuera sino al interior de la institución”, mencionó el actual titular de la FGR.

El fiscal también resaltó que durante los tres años de gestión la institución contó con poco presupuesto y trabajó bajo ataques pero afirmó que a pesar de ello atacó a las pandillas y el crimen organizado, delitos comunes, ilícitos contra la mujer y niñez, entre otros.

Respecto al descontento de muchos sectores hacia su gestión por considerar que su actuación en los casos de corrupción de los expresidentes y otros, Meléndez respondió: “por supuesto que los criminales, crimen organizado, otros corruptos y sus amigos no estarán contentos con la presente administración, estoy claro de ello”.

Al mediodía de este miércoles, último día para presentar documentación para aspirante a fiscal general de la República, 15 profesionales del derecho se inscribieron para participar en el proceso.

El congreso salvadoreño tiene hasta diciembre próximo para nombrar por mayoría calificada (56 de 84 votos de los diputados) a quien llevará los destinos de la FGR a partir del 5 de enero de 2019.