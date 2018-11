Asamblea continuará receso indefinido por el tema de magistrados

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, informó que el receso indefinido que decretó el miércoles de la semana pasada durante la sesión plenaria continuará mientras no haya resolución en lo referente a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El también diputado de ARENA expuso que la reunión privada a la que convocó a varios miembros de la Comisión Política responde a la preocupación por la falta de consenso en la elección de magistrados, por lo que entregó a los representantes de las distintas fracciones el listado de los 30 aspirantes a los cargos.

“Ellos están interesados en que se reabra la sesión plenaria y que el dictamen regrese a la Comisión Política, porque alguien decía que ha quedado descalificado el licenciado Cader Camilot, esto no es cierto”, dijo Quijano. El presidente de la Asamblea Legislativa destacó que convocará a la Comisión Política para entregar la documentación de los 15 aspirantes a fiscal general de la República, que finalizó este 5 de noviembre, y más tarde desarrollará otra reunión privada sobre el tema de los magistrados.

Quijano, quien consideró que la no resolución en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia es una emergencia nacional, dijo que si el receso indefinido que experimenta por orden suya el primer órgano no mueve la conciencia cívica de los diputados no sabe que más hacer. “No tengo una fecha precisa para abrir de nuevo la sesión plenaria, no sé cuántos días y horas pasarán, no voy a abrir la sesión plenaria, el país está en emergencia y tenemos que acelerar el paso para elegir, estoy sujeto a la voluntad política de todos los diputados para ver que es el camino a tomar”, afirmó el parlamentario.

El legislador rechazó algunas afirmaciones de diputados de GANA en referencia a que la exposición del dictamen en pleno buscaba fracturar a ese partido político para que votaran por separado como pasó con la superación del veto a la independencia de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR.

Sobre la acusación de partidos como GANA y FMLN en torno a que ARENA no aceptaba sus propuestas, el presidente del congreso salvadoreño dijo que las mismas no constituían una alternativa seria y concreta: “no las hemos considerado porque no resuelven”, dijo.