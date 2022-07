Diputados destacan la “improvisación” del GOES sobre la Ley de Recursos Hídricos

Samuel Amaya

Este 12 de julio entró en vigor la Ley de Recursos Hídricos, el marco normativo que se aprobó en diciembre del año anterior por diputados de Nuevas Ideas, aliados, y el opositor Johnny Wright Sol. Dicha ley ha sido rechazada por organizaciones que ven el tema de agua porque tienen indicios privatizadores y ahogará a las juntas de agua. Por su parte, el Ejecutivo no ha emitido el reglamento y tampoco ha definido quienes conformarán la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA). El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, comentó que “el que no contemos con un reglamento por parte del Ejecutivo, el que no se conozca quienes conformarán la autoridad y no se conozcan los cánones para la situación de las juntas (de agua) son las grandes interrogantes que quedan”. “He escuchado propuestas concretas de diferentes organizaciones que deben ser tomadas en cuenta. Indudablemente, la ley podría mejorarse, y efectivamente sin ese marco (reglamento), la ley realmente no se puede hacer efectiva. Por tanto, desconocemos cómo se va a hacer efectiva la ley, el Gobierno no se ha pronunciado y realmente esto ya es competencia del Ejecutivo”, comentó Wright Sol.

El legislador sostuvo que los ciudadanos, empresas, juntas de agua y todas las partes que entrarían bajo la administración del nuevo esquema legal, deben saber cuánto pagarán por extracción de agua, cuánto pagarían por vertido, y cuáles serían las consecuencias de no cumplir. “Es una especie de limbo jurídico que se genera al no contar con toda esa información”. Para el jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, “es notoria la improvisación que ha hecho el Gobierno de este tema”, pues aseguró que “no existen las instituciones, los funcionarios y mucho menos las condiciones para poder entrar en vigor esta ley”.

Cuadra lamentó la situación porque las juntas de agua tenían una expectativa grande alrededor del tema de la ley del agua. “sinceramente creo que es parte de una improvisación que el Gobierno debió haber calculado con antelación. Hay una incertidumbre grande a nivel nacional de todas las juntas de agua por este tema”, manifestó.

El diputado Cuadra puntualizó que espera en los próximos días que el Gobierno anuncie el reglamento, ya que estos “son las normas jurídicas que viabilizan procesalmente cómo se va a comportar la ley, la relación entre gobernantes y gobernados, así como también entre las facultades de las juntas de agua con el Estado y la ciudadanía a la que ellos proveen este servicio”.

Claudia Ortiz, de VAMOS, cuestionó “la agilidad”, con la que el Ejecutivo “dice que funciona”, pues aseguró que la gente está esperando “a que se salden deudas históricas, hasta eso está quedando en deuda, que la ley pueda ser implementada”. La opositora exhortó a que se tomen en cuenta las propuestas de las juntas de agua que manifestaron que no era necesario que se les cobrara el uso del canon.

Por su parte, Dina Argueta, del FMLN, comentó que el Gobierno no está listo para aplicar la Ley de Recursos Hídricos, pues luego de seis meses se sigue con la incertidumbre de cómo las comunidades serán regidas por esta ley.

También, el diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Juan Carlos Mendoza, sostuvo que el tiempo para la elaboración del reglamento para la ley fue suficiente, e instó al Gobierno darlo a conocer, así como los nombramientos de la ASA.