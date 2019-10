Diputados crearán nuevo delito para castigar las desapariciones

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Con la finalidad de contribuir a la judicialización de las desapariciones, un flagelo que en la actualidad azota al país, diputados que integran la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales acordaron la tipificación de la “desaparición de personas” como un nuevo delito en el Código Penal.

Mario Tenorio, presidente de la instancia legislativa, consideró que esto es de suma importancia ya que, a la fecha, solo se encontraban tipificados como delitos la desaparición forzada de personas y la desaparición de personas cometida por un particular.

“Ahora, se ha establecido de manera general el delito de desaparición de personas; esto, atendiendo a la preocupación que existe en la Asamblea Legislativa por el número de casos de desapariciones que se ha incrementado en nuestro país y está afectando mucho a las familias salvadoreñas”, dijo Tenorio.

El parlamentario externó que pidieron la opinión de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Procuraduría General de la República (PGR), con el fin de impulsar reformas al Código Penal y Código Procesal Penal en torno a la desaparición.

Si bien los parlamentarios lograron consenso en cuanto a la tipificación del nuevo delito de la “desaparición de personas”, queda pendiente el establecimiento de la pena de prisión por el cometimiento del mismo; para ello, existen varias propuestas que van desde los 15 a 25 años.

Otra de las iniciativas contempla que esta pena se agrava hasta 30 años de prisión, si el delito es cometido por elementos del crimen organizado, maras o pandillas.

Uno de los puntos en los que aún no existe acuerdo tiene que ver con el tema de la prescripción de dicho delito, ya que si bien la FGR plantea que este no prescriba, la PGR considera que sí lo haga, debido a que no son crímenes de lesa humanidad.

La comisión acordó que, en aras de contar con una visión técnica respecto a la prescripción o no del delito de la desaparición de personas, llamarán a los magistrados de la Sala de lo Penal a la sesión de trabajo dispuesta para la próxima semana.