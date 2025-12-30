Despidos colectivos precariza Fondo de Protección de Trabajadores del ISSS

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Comité de Trabajadores por la Defensa del Fondo de Protección y Retiro de los Trabajadores del Seguro Social expresó su preocupación, por el impacto económico que la reciente ola de despidos del Seguro Social tendrá sobre dichos fondos.

Emilio Vargas, coordinador del Comité de Trabajadores por la Defensa del Fondo de Protección y Retiro del Seguro Social, explicó que este fondo nació a través del ahorro de descuento en planilla a cada trabajador, esto incluye también a quienes son interinos, no solamente los que tienen plaza.

Es una iniciativa colectiva para un ahorro del trabajador en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) que al momento del retiro, ya sea una jubilación o un despido con su debido proceso, obtenga este fondo inmediatamente, el proceso normalmente tarda alrededor de tres meses, por el sistema administrativo que debe ir a revisión y demás, sin embargo, hay empleados que desde el año pasado no han recibido ese beneficio.

“Con los despidos colectivos se está llevando a la precarización del fondo, como es un sistema diseñado para largo plazo, se refiere a las jubilaciones, a los retiros voluntarios, su liquidez suele estar invertida para generar rendimiento, con los despidos masivos es obvio que el sistema va a quebrar, hasta el momento no ha habido diálogo de parte de la administración”, enfatizó.

Dijo que las autoridades han utilizado el término supresión de plaza, pero al final significa despidos, los cuales deben ser a través de un proceso constitucional de derechos para el trabajador. El artículo 11 y 12 de la Constitución señala el derecho a una audiencia y un proceso base de una destitución, pero esto no se ha cumplido.

Según Vargas, aparte del Fondo de Protección los empleados despedidos del ISSS tienen derecho a una indemnización de acuerdo a los años laborados en la institución, pero hay casos donde solo le dan indemnización de uno o dos meses, lo cual es injusto para el trabajador.

Marvin Nájera, coordinador del Comité de Trabajadores por la Defensa del Fondo de Protección y Retiro del Seguro Social, calificó de injusto el ataque mediático que sufre el personal de salud despedido del ISSS, la misma población está generando una campaña de desprestigio contra ellos.

“Hay personas que tienen programas cirugías para seis meses y despidiendo médicos, hay un impacto negativo, en redes sociales están poniendo a la población en contra del personal de salud, lo están satanizando, existe la posibilidad que esto vaya paralelo a los despidos y hacer ver mal a todo el personal de salud no solo del Seguro Social, justificando los despidos”, reiteró Nájera.

El Comité enfatizó que los despidos ponen en riesgo la estabilidad financiera del Fondo que garantiza la seguridad económica del personal del Seguro Social, además, afectan directamente los derechos y el futuro de los trabajadores.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...