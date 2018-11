Derecha usa chantaje político para elegir magistrados afines

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Luego de nueve días de receso indefinido y parálisis de labores en comisiones de la Asamblea Legislativa, decretados por Norman Quijano, presidente de ese órgano de Estado, la sesión plenaria se reanudó este viernes únicamente para enviar el dictamen que contenía la elección de magistrados a la Comisión Política, y ponerlo en agenda nuevamente la próxima semana.

Esta acción fue catalogada por diputados del FMLN como un “chantaje” del presidente del congreso salvadoreño y el bloque de derecha hacia los demás partidos políticos, que busca presionar para que se elijan magistrados afines a su corriente ideológica.

“Ellos están usando este receso como una arma de chantaje, en el sentido que ‘o aceptamos los magistrados que ellos quieren o este primer órgano de Estado no funciona’, esto no es correcto, ni ético, ni lo que el pueblo espera”, dijo Nidia Díaz, coordinadora de fracción del

FMLN.

La parlamentaria también destacó que como fracción pidieron a Quijano que aclarara la forma en que se desarrollaría la sesión plenaria de este viernes, solicitudes que no tuvieron eco a pesar de ser reiteradas en varias ocasiones.

Sobre la acción de enviar el dictamen que contenía disposiciones para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la Comisión Política, la diputada expuso que es una muestra más de las violaciones al reglamento interno que rige a ese órgano de Estado.

“La devolución del dictamen es cosa absurda porque ya se había aprobado con 50 votos que también es anómalo porque tenía que ser por 56, pero lo aceptaron como legal, entonces, cómo iba a regresar a la Comisión Política, un dictamen solo regresa cuando no hay votos para aprobarlo”, dijo la legisladora.

En relación a las últimas decisiones tomadas por el presidente de la Asamblea Legislativa desde hace más de una semana, Yanci Urbina, diputada del FMLN, se refirió a estas como irregularidades que afectan el funcionamiento de la institución, y que deben ser discutidas con los miembros de la Junta Directiva de la misma, pero que Quijano está tomando de forma personal.

Urbina expuso que desde el 31 de octubre, la Asamblea Legislativa es sometida a un funcionamiento irregular mediante un permanente irrespeto al reglamento y procedimientos de ese órgano de Estado por parte de Norman Quijano, a quien responsabilizó de dañar a la población para obligar a elegir magistrados afines a sus intereses.

“Queremos invitar a los partidos de derecha a que se apeguen al debido cumplimiento de ley, es evidente que están haciendo uso de la institucionalidad de la Asamblea Legislativa para condicionar, presionar y obligar a los demás grupos parlamentarios a la elección de los candidatos que ellos quieren colocar en la Sala de lo Constitucional”, indicó la parlamentaria.

En visión de los diputados del partido de izquierda, el presidente de la Asamblea Legislativa con estos recesos sacrifica muchos dictámenes y decisiones trabajadas por las 20 comisiones ordinarias y ad hoc para favorecer a la población, en su dinámica por controlar la Sala de lo Constitucional de la CSJ.