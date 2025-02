Deportaciones de inmigrantes por Estados Unidos

Caralvá

Inmigrantes mundiales

Estudiar este fenómeno implica disciplinas académicas como Historia, Antropología, Sociología, Estadísticas, Economía-política, Relaciones internacionales, Comercio Mundial, etc. no son los inmigrantes los provocadores de una acción irregular, sino las desigualdad de las estructuras económicas entre las naciones, es un juego de vida entre la desesperación de áreas de sociedad que no tienen integración económica y su ansiedad por sobrevivir a cualquier costo en naciones más desarrolladas, la riqueza excluyente crea la pobreza invasiva, la desigualdad es aceptada en todas las sociedades y las naciones, pero los trabajadores se rebelan tanto en Estados Unidos como en Europa.

El libro: Inmigrantes / José Ignacio Ruiz de Olabuénaga – Madrid: Acento Editorial, 2000 – 108 pág. ilustra de un problema conocido por la humanidad desde tiempos históricos, en este libro se explica la visión española y la migración europea; a pesar de veinticinco años de su edición, el libro contiene argumentos vigentes en nuestro tiempo, en pocas palabras el dolor de la inmigración es universal, la desesperación es colectiva, la represión de las naciones receptoras es legal e ilegal por diversos instrumentos etc. la extensión de sus valiosos conceptos no deben citarse aislados, pero veamos parte de su introducción: “¿Peligra Europa? ¿Corre el riesgo la cultura cristianos-occidental de sucumbir frente a una multimillonaria invasión de mensajeros de la pobreza y de la desesperación? El batallón de suicidas que cada día presiona por traspasar nuestras fronteras ¿son aventureros de la vida o más bien ciudadanos desesperados?

¿Qué condiciones de vida y qué opresión humana tienen que haber padecidos para subirse en embarcaciones de juguete y hacer frente a las corrientes mortales del océano? caminar miles de kilómetros sin ninguna garantía de supervivencia, viajar en el tren de aterrizaje de un avión hasta la congelación, acurrucarse en el eje de ruedas de un camión durante horas enteras, abandonar a su hija tras la valla de tres metros en Ceuta ¿son acto de locura insensata o de heroísmo humano?”[1] como observamos el fenómeno es universal y conocido, veamos algunos elementos del continente americano.

México y su relación geopolítica con Estados Unidos

Hace 177 años finalizó una guerra entre México y Estados Unidos el 2 de febrero de 1848 por medio del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por ese documento los mexicanos renunciaron a sus reclamos sobre Texas y cedieron a Estados Unidos territorios de los actuales estados de Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México, y partes de Colorado, Wyonming, Kansas y Oklahoma… en todos se hablaba español y estaban habitados por descendientes de españoles, etnias mexicanas, clanes nativos etc. eran en esencia población mexicana, no obstante de un día para otro la frontera se alejó y ya eran estadounidenses, evento que creó al instante problemas de identidad y lealtad, por ejemplo los españoles de esas zonas comenzaron a denominarse europeos para diferenciarse de mexicanos y estadounidenses, se inició una nueva referencia de frontera, pero comienzan a reportarse originales problemas económicos entre los años 1880 y 1890, provocando las migraciones a los antiguos territorios mexicanos: California, Nuevo México, Texas, Arizona y Colorado, situación nada extraña puesto que desde la época colonial entre los siglos XVI y XVIII era una zona familiar.

Los mexicanos residentes y los recién llegados se integraron a los trabajos más bajos de fuerza laboral, “no se estableció una frontera administrativa hasta la tercera década del siglo XX, y no fue vigilada plenamente hasta la quinta. En realidad, la frontera mexicanoamericana ha estado más tiempo abierta que cerrada; es obvio que la inmensa mayoría de los mexicanos (ciudadanos arraigados) de México nunca emigraron”[2]; se inaugura un complejo proceso de trabajo y derechos, al igual de nacionalidad puesto que se proclama el derecho por los progenitores (ius sanguinis) y derecho del país que nace (ius soli).

Deportaciones de mexicanos 1924-1980

En el libro: Cultura al otro lado de la frontera/ David R. Maciel, María Herrera-Sobek – México: Siglo XXI, 1999. Se indica. “Desde los años sesenta hasta los ochenta la comunidad mexicana en Estados unidos creció en complejidad -numéricamente y en importancia política- a medida que los inmigrantes se convertían en una parte cada vez más importante de la sociedad y la economía estadounidense. Los inmigrantes nacidos en Estados Unidos, entonces como en el pasado, eran mayoría. Presumiblemente, los trabajadores mexicanos indocumentados, casi todos de corto plazo, pueden haber fluctuado entre medio y un millón y medio de personas durante aquellos años, en 1980 había aproximadamente 50 mil traslados legales diarios, pero se alcanzó un récord asombroso de ocho millones de casos de deportación entre 1924 y 1980” [3]

Acciones contra inmigrantes

Los mexicanos son dibujados como amenaza para Estados Unidos.

“En la década de 1970 los legisladores presentaron una verdadera cascada de legislación federal para reformar el Acta McCarrant-Walter de 1952 y el Acta de inmigración de 1965. Se implantaron medidas en el nivel estatal y el nacional, pero todas iban contra los inmigrantes y trabajadores mexicanos” … “En 1972 el congresista Peter Rodino introdujo un proyecto de ley para enmendar la legislación sobre inmigración existente. El proyecto de ley quería convertir en delito el empleo de trabajadores indocumentados…” [4]

Inmigración irregular y deportación en el Siglo XXI Estados Unidos

La inmigración irregular la definen como extranjeros que no cumplieron los requisitos de trámites con aduanas oficiales o migratorios.

Según datos estadísticos los inmigrantes cometen menos delitos que los nativos, mientras la población de inmigrantes ilegales en Estados Unidos en 2007 era 12.2 millones de personas, recientes datos según Pew Research Center, hay alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, ellos son provenientes en un 37% de México y en un 18% de Guatemala, Honduras y El Salvador. [5]

Las nacionalidades que tienen prioridad en deportación en la administración Trump son: Honduras 261,651 personas, Guatemala 253,413; México 252, 044; El Salvador 203,822; Brasil 38.677; China 37,980, Haití 32,363; Venezuela 22, 749[6].

Se anuncia el fin del TPS de venezolanos[7], es el fin de ayuda humanitaria para esa nacionalidad y son cientos de miles los afectados.

Deportaciones 2009-2024

Según el periódico El País 23ENE025 Zedryk Raziel la cantidad de inmigrantes deportados por los últimos presidentes de Estados Unidos: Obama primer período 1,845,573; Obama Segundo período 1,003,364; Trump primer período 766,376; Biden primer período 824,018; el total entre 2009 y 2024 es 4,439, 331; (Cuatro millones cuatrocientos treinta nueve mil trecientos treinta y uno; en nuestro caso los salvadoreños con orden de deportación es 203,822 una cifra que debe preocupar a la nación por la magnitud de población que se debe incorporar a la economía; en realidad nada nos ha preparado para este escenario y tampoco el mal manejo de la economía nacional, pensar en tiempo significa cuatro años más de la Administración Trump… pero solo es el inicio. amazon.com/author/csarcaralv

