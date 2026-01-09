Denuncian falta de agua en Ciudad Merliot y Santa Tecla 

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Habitantes de los distritos de Ciudad Merliot y Santa Tecla denunciaron un agravamiento en las deficiencias del servicio de agua potable que suministra la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). De acuerdo con los afectados, en los últimos seis meses el horario de abastecimiento se redujo drásticamente: pasó de un período regular entre 6:00 a.m. y 1:00 p.m. a apenas dos horas, de 6:00 a 8:00 de la mañana. En otras zonas, el suministro se limita a horarios aún más restrictivos, entre las 3:00 y las 5:00 de la madrugada.

En Santa Tecla, residentes de colonias como Santa Mónica y Buenavista reportaron incluso desabastecimientos totales que se extienden por períodos de cuatro a ocho días consecutivos, sin que se les informe sobre las causas o la duración de la suspensión.

Los habitantes aseguran que la falta del recurso ha afectado directamente sus actividades cotidianas, tanto en los hogares como en comercios de la zona. A ello se suma el malestar por la ausencia de respuestas claras por parte de la ANDA y de la Alcaldía de La Libertad Sur, dirigida por Henry Flores, que también ejerce jurisdicción municipal sobre Ciudad Merliot, pese a que este pertenece al distrito de Antiguo Cuscatlán.

Los tecleños afirmaron que, durante el desabastecimiento prolongado, no han recibido apoyo por parte de las autoridades mediante el abastecimiento de agua por medio de pipas, por lo que muchos de los afectados se han visto obligados a invertir montos considerables en la compra de agua embotellada y pipas privadas para cubrir sus necesidades básicas.

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) emitió un comunicado este jueves 8 de enero, en el que informó sobre la realización de intervenciones en dos equipos de bombeo y la reparación de una fuga en una tubería de 36 pulgadas de diámetro del Sistema Zona Norte.

La administración también notificó sobre la implementación de un número de contingencia para solicitar una pipa de agua en las diferentes zonas urbanas de Santa Tecla, pero ciudadanos manifestaron que no todas las urbanizaciones se vieron beneficiadas con el servicio.

Además, el anuncio no responde a la problemática estructural de desabastecimiento que afecta a Santa Tecla y Ciudad Merliot, donde los residentes aseguran que desde hace más de un año han expresado su malestar por el sistema de suministro de agua potable cada vez más ineficiente sin recibir soluciones.

“Todos, creo, ya lo aceptan como una normalidad. Nos quejamos ante las autoridades, pero no se hace nada más allá de eso”, comentó un residente de la urbanización Jardines del Volcán, una de las zonas más afectadas por la problemática.

