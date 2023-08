Caralvá

Intimissimun

Es un documento importante en el estudio de 1932 y la construcción literaria e histórica, muchas de sus referencias coinciden con los artículos publicados en nuestro Suplemento X3000 durante estos últimos años, específicamente las notas desde 1931 y 1932, las cuales pueden verificarse en Diario Latino de esa época, Repertorio Americano: Cuadernos de Cultura Hispánica – San José Costa Rica 1944, 11 de marzo de 1944, N° 4. del artículo: “La matanza de 1932 en El Salvador por Juan de Izalco. (Envío del autor, Sonsonate, El Salvador, 1943), anotaciones de libros genéricos, etc.

Del Dictado, Miguel Mármol, Roque Dalton y 1932 del cuaderno (1966) a la “novela-verdad” (1972) /Rafael Lara-Martínez; il. Meliza Beatríz Moreno – San Salvador, El Salvador: Editorial Universidad Don Bosco, 2007. 168 pág. constituye un libro de arquitectura literaria e historia que paso a paso verifica los recursos de Roque Dalton en la elaboración de su novela testimonial: Miguel Mármol Los sucesos de 1932 en El Salvador (1972), significa que el lector debe haber leído esas obras y muchos artículos de prensa de aquella sangrienta época; durante ese tiempo acontece el origen de muchos mitos que aún sobreviven (claro los mitos no mueren nunca, se transforman) con nuevos modelos de horror.

“Al mito de la lengua (testimonial) en la cual el espíritu se confundiría íntimamente con la voz (…) a la ingenua creencia de una inmediatez innata en la poesía (y en el testimonio), Campana (…) opone un dualismo y una diglosa que para él constituye la experiencia poética (y testimonial) en sí: memoria e inmediatez, letra y voz, pensamiento y presencia. (El testimonio), la poesía está siempre divida entre una presencia que excluye todo pensamiento. (El Salvador/Praga/La Habana, 1966-1972) y una ausencia que debe pensarse (El Salvador, 1932. o viceversa, una ausencia que excusa para legitimar el presente). Esta íntima divergencia es su dictado (dictare, dettato, das Gedichtete, “lo poemizado”). Giorgio Agamebeen” esa es a cita inicial de libro, quizás encierra el contenido del mismo.

El documento profundiza en temas recurrentes en nuestra historia: “Dos obvias consecuencias derivan de este ejemplo en creatividad poética: un efecto ideológico y otro narrativo. A nivel ideológico, la imaginación personal de Dalton suplementa los requisitos políticos del Partido Comunista Salvadoreño” pág 63 así entre leyendas, creencias, realidades la justificación es un quehacer de miembros de partidos o personas del pueblo en general, “El testimoniante entremezcla el marxismo con su creencia en santos. El mito complementa la ciencia social” Pág 65.

El objetivo es lograr una “novela-verdad”.

Un actor es Miguel Mármol en la circunstancia de 1932, mientras el otro silencioso es el pueblo originario; la etnia comprende su condición de sufrimiento y exclusión por razones históricas, sociales, lingüísticas, expropiación de tierras, subordinación medieval en las haciendas, etc. que reprimidos en todas formas, inician esa acción por sus propios medios e incluso ese llamado a la acción no solo es respuesta a la frustración electoral y su discriminación, sino a los llamados de Araujo ante el Golpe de Estado y fuerzas aliadas, donde el Partido Comunista no controla todo el espectro insurreccional pero acciona, no obstante queda latente la “autoconciencia” organización y movilización de la etnia, así como en la época insurreccional de 1811 y 1814 junto al movimiento popular es silenciado en la historia oficial, así es en 1932… “El porqué de la insurrección y su fracaso informe de 35 páginas. Fue leído en la reunión de Usulután. Una copia se envió a México, una a la Unión. Pero resulta que cuando lo capturaron apareció en la Policía. Cuando el P. agarró la dirección ya los anarco sindicalistas y reformistas habían moldeado a la masa con demagogia. Las condiciones económicas empeoraron. Martínez masacró para hacer su “revolución”. Pág 47.

El libro tiene por protagonista a Miguel Mármol, con Roque Dalton re-construyendo los eventos, los cuales giran en torno al Partido Comunista con su historia insurreccional, que no rescata la voz étnica, sino que profundiza su ideología, lo cual al final será un discurso por décadas.

Al final se constituye la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez, mientras los pueblos indígenas continúan sin su inclusión absoluta como pueblo originario, sin derechos, lengua, tradición, la ausencia del Instituto Indigenista, Estudios Antropológicos y sin tierras comunales (si acaso son posibles aún).

Del Dictado es un libro referente para comprender los discursos que prevalecieron durante el siglo pasado, ahora es tiempo de nuevas lecturas. amazon.com/author/csarcaralv