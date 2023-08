Marlon Chicas –

El Tecleño Memorioso

El pasado 16 de julio, se conmemoró el 167 aniversario luctuoso del ilustre docente e inventor Daniel Hernández (+) quien, de acuerdo con su acta de defunción, estableció como su lugar de nacimiento la ciudad de Cojutepeque, sin embargo, en tal poblado no existe acta de asentamiento que lo certifique, ya que adicionalmente a ello se le relacionó con el municipio de Sensuntepeque en el departamento de Cabañas, como en el anterior caso, no existen registros a su nombre.

En torno a su nacimiento, hay toda una tela de misterio ya que, no se conoce con exactitud la fecha de tal acontecimiento, según registros no oficiales, señalan el año de 1840 como posible tiempo de su natalicio, por otra parte, se afirmó que la madre de este fue doña Juana Urías, quien se caracterizó por sus solidos principios cristianos.

Daniel Hernández, ejerció el magisterio a la edad de quince años, destacó por sus conocimientos en Matemática, Astronomía, Química, Geografía y materias comunes, fue un gran inventor en nuestra ciudad al introducir la luz eléctrica en el municipio, de manera particular en el parque que lleva su nombre por medio de unas pilas llamadas “Bunsen” un 25 de diciembre de 1881; nunca se casó ni tuvo linaje, se distinguió por su pasión a la literatura y el arte.

Formó parte de los diseñadores de la nueva capital del país, llamada Nueva San Salvador, hoy Santa Tecla en 1854, participó activamente en la construcción del Hospital San Rafael de esta localidad, del que fue uno de sus fundadores. Entre algunas de sus funciones realizadas en vida se destaca el trazo de las calles de la ciudad.

En el campo político fue regidor propietario en varias administraciones edilicias de forma consecutiva, impulsó numerosas obras en pro de los tecleños, entre ellas el servicio de agua potable en Cantón Loma Larga, que perteneció a Santa Tecla hasta 2001, y actualmente está bajo la jurisdicción del municipio de Colon; de igual manera para otros cantones que se vieron beneficiados con sus gestiones.

Fue el fundador del prestigioso Liceo San Luis, el cual se ubicó en una antigua residencia de la familia Harrison Parker, en la intersección de la 3ª avenida norte y Paseo El Carmen, en la que actualmente opera una reconocida ferretería, de acuerdo con el dato proporcionado por don Ricardo Alfredo Harrison Parker. Dicha casa de estudio se distinguió por su disciplina e integridad; entre sus estudiantes más destacados figuraron los expresidentes de la república Alfonso Quiñonez Molina (+) y Pio Romero Bosque (+), el filántropo Eduardo Guirola Duke (+), y el exalcalde don Recaredo Gallardo (+).

Con el nombre del maestro Daniel Hernández han sido bautizados un parque, una escuela y una calle en el municipio. El insigne docente e inventor fallece en Santa Tecla el 16 de julio de 1896, sus restos mortales descansan en el Cementerio General de esta localidad.

¡Requiescat in pace!