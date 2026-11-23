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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Se definieron los cuartos de final del torneo Apertura 2026 con el cierre de la fase regular del campeonato y se confirmaron las llaves para la siguiente fase.

Atlético Balboa le sacó un punto a Firpo en el Marcelino Imbers. El cuadro pampero se puso en ventaja a los 40′, con un gol de Styven Vásquez, resultado que parecía darle la victoria a los de Usulután, pero Víctor Landázuri apareció en el cierre del encuentro para el 1-1 de los benjamines.

Alianza cerró la fase regular con un resultado aplastante tras caer 3-2 ante Municipal Limeño y quedar eliminado. Jefferson Martínez se vistió de héroe para los de Santa Rosa de Lima al marcar doblete para los locales, además, Juan Carlos Argueta se unió a la cuenta para el 3-0. En los últimos minutos del encuentro Jairo Soriano y Gustavo Moura sentenciaron el 3-2 de los blancos pero el tiempo no dio más para el empate.

FAS y Cacahuatique sellaron un empate de 1-1 en el estadio Óscar Quiteño para repartir puntos. Rafael Tejada le dió la ventaja a los tigrillos desde los 67′, resultado que los de Santa Ana no supieron mantener porque en los 90’+4 Elías Umeres marcó el 1-1 para rescatar un punto del encuentro.

En el Juan Francisco Barraza, Águila y Platense no pasaron del empate sin goles para repartir puntos. A pesar de la presión que los gallos tenían de confirmar el último puesto de clasificación a los cuartos, los zacatecos se conformaron con el punto de la fecha.

Isidro Metapán cayó 1-2 ante Inter Tecla en el «Calero» Suárez pero se mantuvo en el segundo lugar de la tabla para conseguir el boleto directo a las semifinales. Emerson Mauricio fue el protagonista de los dos goles del cuadro verde para la victoria tecleña. Mientras que, Dustin Coreas intentó igualar el marcador los últimos minutos para los jaguares pero el tiempo no fue suficiente para los locales.

Fuerte San Francisco e Inca Aruba fueron los protagonistas del último encuentro de la fase regular del Apertura, mismo que no dio tregua para que ambos equipos rompieran el empate sin goles y al final del tiempo reglamentario ambos equipos se quedaron con una unidad.

Posiciones de la tabla

Con el cierre de la fase regular del torneo Apertura 2026 las posiciones quedaron de la siguiente forma de la primera posición a la decimosegunda:

Firpo (41); Isidro Metapán (38); FAS (36); Águila (35); Inter Tecla (34) y Platense (28) fueron los clasificados y el top seis de la tabla rumbo a la siguiente ronda del Apertura. Mientras que: Limeño, Alianza, Balboa, Cacahuatique, Fuerte San Francisco e Inca Aruba quedaron eliminados.

Cuartos de final:

Águila vs Inter Tecla

FAS vs Platense

Firpo e Isidro Metapán se clasificaron directamente a las semifinales tal como establece el nuevo formato de la competición.

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