Defienden potestad de Gobierno de Venezuela para retirar nacionalidad 

Caracas/Prensa Latina

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, defendió este lunes la potestad del Gobierno de actuar en cumplimiento de la Constitución y las leyes para quitar la ciudadanía a connacionales que solicitan invasión.

En rueda de prensa, el político hizo referencia al Artículo 130 de la Carta Magna que establece que los venezolanos “tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación”.

Reafirmó que quien viole ese artículo, sobre el cual la Asamblea Nacional (parlamento) aprobó la Ley Simón Bolívar, e invoque a invasiones, bombardeos y fuerzas extranjeras que vengan a meterse en nuestro territorio”, el Estado venezolano asume la rectoría de la aplicación de la Constitución y las leyes.

Al respecto, apuntó que se han tomado algunas decisiones, pero el que no esté de acuerdo “pudieran ir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, ante el cual acudió el Gobierno nacional para que clarifique lo planteado en el mandato constitucional.

Cabello subrayó que cuando alguien invoca y se alista en un ejército extranjero para atacar a su propia nación, “automáticamente está desistiendo de los intereses y valores de su país para enrolarse en una fuerza extranjera”, y los intereses y valores primeros en esa lista es la nacionalidad, opinó.

“Así que cada quien asuma su responsabilidad, nosotros asumimos la nuestra», enfatizó.

Explicó el dirigente del PSUV que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería va actuando de acuerdo a las solicitudes que hace el Ejecutivo nacional.

El 25 de octubre el presidente Nicolás Maduro presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para retirar la nacionalidad a Leopoldo López.

Esta decisión estuvo avalada en el Artículo 130 de la Constitución y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, en razón de “su grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela y la promoción permanente del bloqueo económico”.

Además de su convocatoria a «asesinar masivamente a los venezolanos» en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros.

Similar solicitud realizó el pasado viernes ante el TSJ el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz para retirar la nacionalidad venezolana al ciudadano Yon Goicochea, quien reside en el exterior.

Subrayó que la acción se formula en razón del llamado público realizado por Goicochea de “solicitar y cooperar con fuerzas extranjeras para la invasión y ocupación militar de Venezuela”.

