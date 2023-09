De los personajes históricos 1811-1821 Manuel Vera y Rozas

Caralvá

Las siguientes notas citan a un personaje enigmático del proceso de independencia, algunos textos le asocian con la insurgencia mexicana, otros como delegado secreto francés, además con una conspiración masónica por sus contraseñas y sus identificaciones.

Su historia parece una novela conspirativa, las denuncias de la época le acusan de fingir un acento español, pero su pronunciación es francesa, sus rasgos son europeos, en los pueblos se destaca su empatía por el baile, el vino y amistades con autoridades, se hospeda en lugares elegantes y en algunas ocasiones en casas rurales, le acompaña un sirviente a caballo, además de una carga misteriosa, su comportamiento es misterioso cuando se le pregunta el contenido de su equipaje, en alguna ocasión hizo un ademán de discreción a sus interlocutores.

El proceso de infidencia tiene referencias exactas, una de ellas es la investigación sobre una moneda con símbolos extraños, que “supuestamente” mostró a los criollos americanos implicados en la conspiración de 1814 en San Salvador, cuando allanaron sus casas y encontraron una Carta al General Morelos de México, además de una Constitución Insurgente denunciada por las autoridades coloniales.

Es capturado y sometido a prisión junto a los líderes insurgentes de 1814 a 1820, su final más probable es su muerte en prisión de la época, puesto que fue considerado reo capital.

También existen algunas referencias de diferencias con Manuel José Arce en prisión.

Pero entre notas encontramos:

Manuel Vera y Rozas

Entre los negros y la Fraylesca de Chiapa (13OCT813)

Devuelva esta comisión pues no puedo darle su debido cumplimiento. Por los motivos siguientes: primero, por hallarse el sujeto entre los negros de Frailesca de Chiapa que no conosen subordinación en mi distrito, segundo por hallarse en la actualidad esperando las tropas del Rey, que debo auxiliarles en su tránsito por este, y los demás Pueblos del distrito por lo que será muy servido el Sor. – Subdelegado comisionar otro Sujeto, quedando yo entretanto con el cuidado de cumplir con su Captura, en caso que resulte el sujeto solicitado en los términos de este distrito. Ocosoguoctla, octe. Trece de mil ochocientos trese.

Trayectoria de Manuel Vera y Rozas (03DIC813)

Y la parte de su declaración después de haber dicho que salió de Campeche en Mayo del año próximo pasado con dirección a Tonala, es de este “tenor”. De tabasco a la Barra donde presentó su licencia; de allí a Escobar, luego al salto del agua; de este a Tumbalá, de aquí a Tila, luego A Simojovel; de aquí a los Plátanos, de este a Chimula y en seguida a Chiapa, en cuyos lugares le fueron poniendo el pase los respectivos Jueces. Que habiéndose enfermado en las inmediaciones de Chiapa caminando para S. Bartme. Y siendo de a gravedad su mal durándole dos meses, hizo promesa al Sr. De Esquipulas y se la vino a cumplir en su festividad de este año; que los meses de Agto. Y Setre. Los pasó en Sn. Bartome. De los Llanos &a. -. Y los pases referidos que se encontraron adho. Mexicano dice uno en pos de otro si” Cuilco y Diciembre tres de mil ochocientos trece.

De su captura y prisión

Proceso de infidencia año 1814. Prisionero del Rey: Manuel Vera y Rozas

Sobre la remisión a estas cárceles del Mexicano D. Manuel Vera y Rozas: Informon. Recivida de Orn. Supor. Por la conducta que observó de que resulta la que también tuvo el año 813 en S. Bartolome. De los Llanos, Tuxtla y la Frailesca de Chiapa. Por lo que le mando prender aqi. Sor. Govor. Ynte. D. Manuel Tunquito.

De Cayetano Arrivillaga y Coronado en cargado del Corregto. De Chiquimula y Zacapa &a. – Pasa el sargto. 1º. Luciano Calderón comandante de las Patrullas que conduce a la Ciudad de San Salvador al reo de Estado D. Manuel Vera y Rozas: a cuyo efecto ordenó y mandó a los jueces de esta jurisdicción le presten todos los auxilios necesarios al objeto como también los que conjuren a la seguridad del individuo, y a su incomunicación ps. de esta suerte lo remito por convenir así al servicio Nacional: exhortando en nombre de S.M. (queDios gue) a los de extraña, para que a mi ruego y encargo hagan como digo que yo hare al tanto siempre P. viere. –Chiquimula Mayo 3 de 1814. – Cayno.

Reo de Estado con Grillos

.. y el Sargento d. José Miguel Leal , llevando por tropa un cabo, y ocho soldados de los de su compañía suya grillos el reo los que devolverán. Metapán, mayo ocho de de mil ochoctos. Catorze.. – Arbizú . –

Secreto de Estado

(10MAY814 –Declaración)

-Secreto. Certifico yo el Rexidor Primo. De este Ayuntamto. Y Alce constitcl. Por depósito de vara, que luego que llego a este Pueblo el Reo D. Manl. De Vera y Rosas y que lo recibió y se hizo cargo de él el Sor. Tenient y comandte. De la Escolta Dn. Nicolás: de Novales a quién se le dieron todos los auxilios que nos pidió dho. Sor. Comandte.; luego que este se fue a firmar el recibo de Dho. Reo profirió en estos términos, si esta noche no me huyo de este pueblo, me ahorco, todo lo cual lo oyeron varios sujetos de este Pueblo todo lo que certificamos en toda forma de Dro. Asi es dho. En este Pueblo de Sn Juan Opico en dies y seis de Mayo de ochocs, catorce.

Así la breve nota de uno de los personajes enigmáticos de los procesos insurreccionales, su calidad de Reo del Rey es significativa, al igual que su vida en las antiguas provincias de Centroamérica.

Bibliografía El Salvador insurgente 1811-1821 Centroamérica / César Ramírez – San Salvador: UTEC, 2012 – 473 p

URI: http://hdl.handle.net/11298/998