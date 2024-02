De fraudes electorales históricos 1932-1972, 1977, 2024

Caralvá

Es preocupante la situación electoral 2024 bajo notorias irregularidades, condición que considerábamos superada, no obstante, el evento que provoca este fenómeno es la “reelección presidencial” que es inconstitucional bajo la actual Constitución vigente, además del caos y fallos en transmisión de datos, la custodia de los paquetes electorales, sustitución en Juntas Receptoras de Votos etc.

1932 Fraude electoral

La historia de 1932 nos ilustra de un evento político a pocos días del Golpe de Estado el 2-3 de diciembre de 1931, las elecciones el 3 de enero de 1932 para Alcaldes y el 10 de enero de 1932 para diputados de la Asamblea Legislativa, participaron los partidos: Fraternal Progresista, Comunista, Independiente, Agrarista, Alvarenguismo, Oliverista y Oficial con delegados gubernamentales, era previsible el ganador de los hechos, ganó el oficialismo, Diario Latino del 11 de enero de 1932 en su portada anota: “Farsa electoral de Diputados”.

1932 Crisis social y elecciones con fraude

En aquella fechas, 1521 maestros desocupados. Organización del personal docente de la República. 07 de enero de 1932 Diario Latino Formidable bochinche en Usulután. El pueblo enfurecido asaltó varias casas particulares. Imprenta del periódico La tribuna destruida. Balazos por todas partes. El origen del desorden fue la imposición de don Rafael Padilla como alcalde.

Estado de Sitio

21 de enero 1932 Diario Latino. Titulares: “El gobierno hace declaraciones sobre la última intentona del Comunismo, medidas drásticas para la represión de movimiento que intenten alterar la tranquilidad de la nación”. “Se decreta estado de sitio en 6 departamento del país”. “Otra vez Estado de Sitio” “Amplios detalles del complot rojo: Tramado para aniquilar el actual Régimen Social”.

El 22 de enero de 1932 se efectúa el levantamiento campesino en la zona occidental y la correspondiente matanza conocida.

Robos de pliegos electorales

04 enero 1932 Diario Latino “Se roban los pliegos – anulan las elecciones en Perulapán – El caso del chanchullo de San Pedro Perulapán es divertido, en las primeras horas de la tarde de ayer, cuando las elecciones de autoridades locales estaban en su período álgido, de las mesas de votación desaparecieron algunos pliegos. El tumulto no se hizo esperar y por poco hay una matanza debido a ese acostumbrado proceder” …

Cacicazgos

Diario Latino Ultima hora 5 minutos antes de cerrar la edición “Cuartelazo en el Guayabal” se nos informa que en El Guayabal el presidente del Directorio se constituyó en “Dictador”, obligando a todos los ciudadanos a votar sólo por él, proclamándose Alcalde. Ojalá este “Cuartelazo” o “Guayabaso” no provoque otra investigación de parte del Departamento de Estado. Qué dice Mr. Caffery”.

Es de hacer notar que esas elecciones municipales suceden apenas 20 días después del Golpe de Estado del General Martínez, las cuales fueron convocadas durante la administración del expresidente Arturo Araujo.

En Santa Ana se pasó sobre la ley 11 de enero de 1932 de Diario Latino

Un manifiesto que el Partido Independiente de Santa Ana lanza al pueblo salvadoreño.

(fragmento…) En un acta especial se hizo constar que se habían retirado esos señores sin motivo justificable; pero no dudamos que quienes firmaron ese documento han de sentir la pena del hombre honrado que por una u otra circunstancia comete una acción indecorosa. Ayer a las doce se hizo el escrutinio, al que no quisimos asistir, para no autorizar con nuestra presencia la consumación de la vergonzosa farsa. El triunfo del molinismo se debió a tres causas principales: 1° La imposición tanto más censurable cuanto que los elementos más prestigiados del Ejército manifestaron que el derrocamiento de Araujo tenía por causa las transgresiones a la ley y no la mora en el pago de sueldos; 2° El fraude, consistente en la repetición de votos en hacer votar a individuos de otras jurisdicciones y en traer gente de las fincas después de las seis de la tarde haciendo aparecer que estaban presentes a esa hora; 3° La fuerza del dinero, que se puso al lado del molinismo para dejar burlada la voluntad del pueblo santaneco, olvidando acaso los capitalistas que en estas épocas de descomposición las injusticias ahondan más los rencores entre las diferentes clases, creando como consecuencia natural doctrinas exageradas que amenazan el equilibrio social.

Santa Ana enero cinco de mil novecientos treinta y dos. El Comité Directivo

Elecciones legislativas con intervención del gobierno

Diario Latino 12 de enero de 1932. (Titular) Los comunistas tienen mayoría. El resultado del segundo día de elecciones en San Salvador. 161 Candidatos a Diputados. Protesta del Bachiller Helena Rosales y acta del Directorio.

Ha continuado la votación en las mesas electorales situadas en los corredores del Palacio Municipal de San Salvador. El primer día de votación que fue el domingo se recibieron en total, ciento sesenta y siete votos y el día de ayer, se recibieron ciento siete, De tal suerte que en dos días de votación en todos los pliegos abiertos hay un total de doscientos setenta y cuatro votos llevando, hasta este momento la mayoría la planilla del Partido Comunista. Hay un detalle en este asunto, que jamás en la vida política de San Salvador se había registrado. Teniendo nosotros a la vista los pliegos de votación, encontramos que hay veintiocho candidatos para el primer diputado propietario, treinta y tres candidatos para el segundo diputado propietario, veintiocho para tercer diputado propietario, treinta y cuatro para primer diputado suplente y treinta y ocho para el segundo suplente. Es decir, que hay ciento sesenta y un candidatos para diputados en la ciudad capital. La candidatura presidida por el doctor José Sebastián Manzano (que dicen ser la oficial) obtuvo el primer día de votación diez y nueve votos y ayer cuarenta y dos votos, Total sesenta y un votos a favor de dicha candidatura, mientras de los Comunistas llevan tres votos más, siendo por consiguiente la que lleva la delantera. Pero tenemos que advertir que todos estos informes corresponden solamente a la ciudad de San Salvador. Y es ridículo en toda una capital en donde hay alrededor de 96,447 habitantes, sólo hayan emitido sufragio en dos días 274 individuos.

Desde que se supo que los diputados que saldrían triunfantes eran los postulados por el Gobierno, todo el mundo dio media vuelta y se abstuvo de votar. Una comisión de Gobierno se presentó ayer a las mesas electorales. Se dice que cierta actitud de esa comisión provocó la protesta de los miembros del Directorio que, por la tarde comunicó a la citada comisión, compuesta por los doctores Carlos Castillo y Adolfo Pérez Menéndez, que no le era permitido estar dentro del recinto electoral, lo que motivó que esta mañana ya no se presentara. La presencia de esa comisión de vigilancia de parte del Gobierno, motivó el retiro del bachiller Helena Rosales, quien firmó la siguiente protesta: Sala de Votaciones: Alcaldía Municipal; San Salvador, a las once horas del día once de enero de mil novecientos treinta y dos. Reconociendo el infrascrito Secretario que la presencia de miembros del Poder Ejecutivo en estas elecciones que estamos garantizando plenamente, y sin tener derecho constitucional conforme a la Ley Electoral y que estos miembros mejor debían estar en los otros cantones electorales del Departamento donde se dice que efectivamente se está presionando y no queriendo dar con mi presencia en este Directorio carácter legal a la farsa electoral, me retiro y consigno mi protesta. (f) Rafael Helena Rosales.

El Directorio suscribió anoche el acta que dice: En la Sala de Votaciones. Alcaldía de San Salvador, a las ocho de la noche del día once de enero de mil novecientos treinta y dos.. (Fragmento) .. cuando las votaciones seguían su curso, se presentaron como vigilantes del “Supremo Gobierno” los Dres. Carlos Castillo y Adolfo Pérez Menéndez quienes permanecieron en la Sala de Votaciones durante todo el día. Se hace constar al mismo tiempo que don Rafael Helena Rosales, protestó por la presencia de los mencionados vigilantes, por considerar que se desconfiaba en el trabajo de los miembros del Directorio que fue electo por el pueblo y por lo que resolvió retirarse, se hace constar que agentes de la Guardia Nacional de MANERA VIOLENTA TRATARON DE ARRESTAR A VARIOS CIUDADANOS QUE SE ENCONTRABAN FRENTE AL EDIFICIO MUNICIPAL, ESTOS ARRESTOS FUERON EVITADOS POR LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO…

14 de enero de 1932 Diario Latino (fragmento) Con una enérgica acta terminó sus labores el Directorio Electoral. Solamente 129 personas aparecen votando por la candidatura triunfante en esta. (…) como nota informativa diremos que en San Salvador, la candidatura oficial fue la que triunfó, desde luego, con la siguiente denominación de votos: Doctor Francisco Sebastián Manzano 129 votos, don Antonio Enrique Alvarenga con 118 votos (…) en una población como la capital de la República, con más de 30 mil votantes hábiles, según inscripción en los registros ciudadanos, solo votaron 129 personas, que fueron los que sacaron avante la candidatura oficial.

Fraudes 1972-1977

Las irregularidades electorales terminan mal, así en 1972 el triunfo del Ing. José Napoleón Duarte fue arrebatado por el coronel Arturo Molina, esa acción provocó el 25 de marzo un intento de Golpe de Estado impulsado por el Coronel Benjamín Mejía el cual fracaso, los motivos insurreccionales: fraude electoral, anulación de planillas de la oposición, el Consejo Central de Elecciones suspendió la declaración de victoria del candidato opositor, etc. En 1977 existió fraude electoral en comparsa con miembros de los cuerpos de seguridad: “llegaban a los centros votación y sacaban votos, agregando votos al candidato oficialista, en sitios donde hubo conteo honesto el candidato de la UNO Ernesto Claramount Rozeville ganó con 75%” después de las elecciones el 28 de febrero de 1977 los delegados de la Unión Nacional Opositora protestaron por el fraude electoral en la Plaza Libertad pero fue reprimida provocando la muerte de entre 21 y 25 víctimas . Dos años después acontece el Golpe de Estado de 1979 en medio una crisis social.

Ahora 2024 una cascada de fallos y acciones ilegales sucedieron el 4 de febrero de 2024, la oposición retomó la palabra "fraude" tan conocida por los salvadoreños desde el siglo pasado. La Historia nos ilustra de nuestro camino a seguir para restaurar la democracia bajo los Acuerdos de Paz de 1992.