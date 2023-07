De 1932 (2023) y su posterior cultura en dictadura

Caralvá

Intimissimun

De la Historia de 1932 hemos realizado una serie exposiciones entre artículos periodísticos, notas antropológicas, transcripciones, interpretaciones de prensa internacional, citas de documentos literarios, declaraciones políticas etc. y también la simetría con el actual régimen de Nayib Bukele que inauguró un evento recurrente al anunciar su reelección para 2024, sin dejar de lado los recientes Juegos Centroamericanos.

Terror

Es la mejor palabra para resumir la tragedia del año 1932, existe una narrativa documentada y censurada por años que de nuevo cobra vigencia por la frágil frontera entre un régimen militar y un régimen de excepción, ambos coinciden en la represión, si durante la época del General Martínez se acusó a una etnia de comunista, ahora 2023 la narrativa en gestión intenta validar las actas policiales en documentos probatorios de culpabilidad, es una condición de exposición indefendible para las víctimas, de esa forma “nos” imaginamos nuestro futuro. Si en estos momentos la captura de personas se eleva a 71,479 según declaración del Ministro de Defensa el 11JUL023, proyectemos ese dato los siguientes años, no es una ficción que miles de inocentes han sido liberados, aproximadamente 5 mil según ministro de Seguridad el 16MAY023, porque no se trata de la defensa de los delincuentes sino de la destrucción del debido proceso jurídico, los derechos humanos, el habeas corpus etc. que ahora parece una realidad aparte.

Esta secuencia entre 1932 y 2023 se evocan aquellas otras cárceles del martinato, esas historias que hemos reseñado en la “Matanza de 1932 de Juan de Izalco”, así repetimos la historia y no es exageración, así como en el pasado, la prisión tiene un distintivo político y otro de seguridad. Así entre literatura y realidad social del siglo XXI, el hilo conductor es la instauración de la dictadura.

La conclusión se llama terror, culpables o inocentes pagan el mismo precio.

La (imagen de Atlacatl) cultura en tiempos de dictadura

Debemos connotar el tratamiento del linaje proyectado por la dictadura, que enmarca la etnia bajo el símbolo de Atlacatl (héroe inexistente ), sin embargo la dictadura resalta una imagen de los pueblos originarios, a los cuales en 1932 había masacrado sin piedad, podría ser un acto exculpatorio, una disculpa pública, un acto que proyectaba hacia el exterior la opción mesoamericana que México lideraba en la defensa de su raza (nacionalismo), cualquiera que sea la situación, así se divulgó ese río de comunicación, el cual abarcaría más de una década.

De la memoria de juegos 1935 “Carteles Anunciadores de los Juegos. – noviembre de 1933 se sacó a concurso el Cartel Anunciador de los III Juegos deportivos Centro-americanos, bajo varias bases, entre la cuales estaba la de que los concursantes podrían ser artistas nacionales de los países participantes, pero siempre que dichos artistas residieran en El Salvador, siendo el motivo principal la efigie de Atlacatl, Señor de Cuscatlán, en actitud de disparar la flecha o lanza. El fondo o parte decorativa del Cartel quedaba a discreción del concursante. El primer premio consistió en un Diploma y Medalla Olímpica y cien colones en efectivo; los segundo y terceros Premios,

consistieron en Diplomas y Medallas Olímpicas. Ganó el concurso la señora Lastenia de Artiñano, cuyo cartel aparece en la página 7. Posteriormente la señora de Artiñano tuvo la gentileza de obsequiar al Comité Nacional Olímpico un nuevo Cartel, que aparece en la otra página. Estos Carteles fueron impresos en los Talleres Litográficos de la Escuela Nacional de Artes Gráficas”.

Deporte y política 1935

En anterior artículo anotamos : Observamos en la “Memoria de los III Juegos Deportivos Centro-Americanos y del Caribe San Salvador 16 de marzo al 5 de abril de 1935” los actos inaugurales de los III Juegos deportivos Centro-Americanos: “Don Ángel Soler Serra, Presidente del Comité

Nacional Olímpico Salvadoreño, hizo la presentación del Representante del Comité Internacional Olímpico a los III Juegos Centro-Americanos, don Pedro Jaime de Matheu, quien dio lectura al discurso que sigue: “Excelentísimo Señor Presidente de la República: Vuestra presencia en este acto nos aporta el precioso testimonio del interés que habéis tomado en patrocinarlo, dando el apoyo material y espiritual de vuestro prestigio y, al presidirlo en su inauguración, le dais el mayor relieve”.

“No se puede dejar pasar en silencio hechos que por su trascendencia, quedarán grabados en la historia patria, y, porque ellos nos demuestran digno ejemplo de una democracia bien entendida; así vuestra elección a la Suprema Magistratura, con el orden cívico más completo, vuestra posesión del poder llevada a cabo con el más solemne ritual y la construcción del Estadio, en donde se celebran los III Juegos Deportivos Centro-Americanos, son un galardón nacional y una demostración de las energías y actividades salvadoreñas… P.J. de Matheu Delegado Internacional Olímpico”.

De estas palabras resaltemos que General promueve su reelección y deposita su gobierno (el 28 de agosto de 1934) en Andrés Ignacio Menéndez, Martínez en su segundo mandato asume de nuevo el Gobierno el 1 de marzo de 1935… a esa fecha su gestión se prolongará otros cuatro años.

Así llegamos a fecha inaugural del 16 de marzo de 1935 con los Juegos Centroamericanos, pero sobre nuestro tema, Martínez es candidato único a la presidencia, podemos indicar al respecto el creciente temor en la sociedad salvadoreña, los laboristas fueron acusado de formar alianzas para el levantamiento étnico de 1932, los campesinos eran a fin de cuentas bases laboristas, además los mismo miembros del Partido Comunista negaron su influencia entre las masas rurales, añadiendo que no tenían control sobre ellas, además durante esos años se desató la persecución a todo opositor y la muerte fue cotidiana.

Discurso del General Martínez y la raza

(fragmento) … El Señor Presidente de la República declaró inaugurados los III Juegos, en los términos siguientes: “En nombre de la República y como patrono de los III Juegos Deportivos Centro-Americanos, hoy, 16 de marzo de 1935, los declaro solemnemente inaugurados para bien del deporte de la Raza y de la fraternidad entre las juventudes centroamericanas” …

La palabra “raza” tiene un significado filial con México y otras naciones mesoamericanas que constituyen la tendencia cultural e histórica de esos tiempos, por ejemplo, en México por decreto presidencial del 3 de febrero de 1939 se fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

En relación al tema y el posterior desarrollo de martinato encontramos en el libro Política de la Cultura del Martinato de Rafael Lara-Martínez 2011, “1935 Luego de elecciones y toma de posesión en enero-marzo de 1935, hacia septiembre-diciembre, el gobierno salvadoreño emprende una acción concertada por el indigenismo que combina el arte, la antropología aplicada y política. El Poder Ejecutivo nombra a Salarrué “Delegado Oficial” a la “Primera Exposición Centroamericana de Artes Plásticas” en San José, Costa Rica. El triunfo salvadoreño en la plástica, la de José Mejía Vides, lo duplica la participación nacional en el VII Congreso Científico Americano de México, coloquio bajo la presidencia honoraria de Lázaro Cárdenas”. Pág 188.

Así comprendemos este acontecimiento de la cultura del martinato y su discurso autoritario.