De 1932 (2023) y su posterior cultura en dictadura  

Caralvá

Intimissimun

De la Historia de 1932 hemos realizado una serie exposiciones entre artículos periodísticos, notas antropológicas, transcripciones, interpretaciones de prensa internacional, citas de documentos literarios, declaraciones políticas etc. y también la simetría con el actual régimen de Nayib Bukele que inauguró un evento recurrente al anunciar su reelección para 2024, sin dejar de lado los recientes Juegos Centroamericanos.

Terror



Es la mejor palabra para resumir la tragedia del año 1932, existe una narrativa documentada y censurada por años que de nuevo cobra vigencia por la frágil frontera entre un régimen militar y un régimen de excepción, ambos coinciden en la represión, si durante la época del General Martínez se acusó a una etnia de comunista, ahora 2023 la narrativa en gestión intenta validar las actas policiales en documentos probatorios de culpabilidad, es una condición de exposición indefendible para las víctimas, de esa forma “nos” imaginamos nuestro futuro. Si en estos momentos la captura de personas se eleva a 71,479 según declaración del Ministro de Defensa el 11JUL023, proyectemos ese dato los siguientes años, no es una ficción que miles de inocentes han sido liberados, aproximadamente 5 mil según ministro de Seguridad el 16MAY023, porque no se trata de la defensa de los delincuentes sino de la destrucción del debido proceso jurídico, los derechos humanos, el habeas corpus etc. que ahora parece una realidad aparte.

Esta secuencia entre 1932 y 2023 se evocan aquellas otras cárceles del martinato, esas historias que hemos reseñado en la “Matanza de 1932 de Juan de Izalco”, así repetimos la historia y no es exageración, así como en el pasado, la prisión tiene un distintivo político y otro de seguridad. Así entre literatura y realidad social del siglo XXI, el hilo conductor es la instauración de la dictadura.

La conclusión se llama terror, culpables o inocentes pagan el mismo precio.

La (imagen de Atlacatl) cultura en tiempos de dictadura



Debemos connotar el tratamiento del linaje proyectado por la dictadura, que enmarca la etnia bajo el símbolo de Atlacatl (héroe inexistente ), sin embargo la dictadura resalta una imagen de los pueblos originarios, a los cuales en 1932 había masacrado sin piedad, podría ser un acto exculpatorio, una disculpa pública, un acto que proyectaba hacia el exterior la opción mesoamericana que México lideraba en la defensa de su raza (nacionalismo), cualquiera que sea la situación, así se divulgó ese río de comunicación, el cual abarcaría más de una década.

De la memoria de juegos 1935 “Carteles Anunciadores de los Juegos. – noviembre de 1933 se sacó a concurso el Cartel Anunciador de los III Juegos deportivos Centro-americanos, bajo varias bases, entre la cuales estaba la de que los concursantes podrían ser artistas nacionales de los países participantes, pero siempre que dichos artistas residieran en El Salvador, siendo el motivo principal la efigie de Atlacatl, Señor de Cuscatlán, en actitud de disparar la flecha o lanza. El fondo o parte decorativa del Cartel quedaba a discreción del concursante. El primer premio consistió en un Diploma y Medalla Olímpica y cien colones en efectivo; los segundo y terceros Premios,