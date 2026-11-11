Cumple el Papa con Córdoba

Compartir

Córdoba, Argentina/Prensa Latina

El papa León XIV ofició este martes en Córdoba su segunda misa en Argentina centrada en el ritual litúrgico eclesiástico, mientras en Buenos Aires estalló una controversia por una “Carpa VIP” para ricos, famosos y políticos selectos.

“El mundo espera de nosotros compromiso”, manifestó el sumo pontífice en la homilía en la gran explanada de la Fuerza Aérea de Argentina adonde acudieron unos 650 mil fieles de esta provincia, otras comarcas del país e incluso de naciones vecinas.

Durante la homilía, recordó al Cura Brochero, un sacerdote católico cordobés conocido popularmente como el “cura gaucho”, recordado por su profunda labor pastoral y social en la región serrana de Traslasierra.

También a Mama Antula, una laica consagrada y la primera santa mujer en el país, así como recordó a otras figuras destacadas de la Iglesia argentina. A los 15 años Antula decidió consagrarse como laica, renunciando a un matrimonio acomodado, para ayudar a pobres y enfermos.

Al igual que en la capital, un torrente humano se volcó a las calles para recibir al jefe del Vaticano en su tercer día en Argentina, segunda escala de su primera gira apostólica en Sudamérica, la cual inició en el día 6 en Uruguay, y el miércoles 11 luego de su tercera y última misa en la Basílica de Luján partirá hacia Perú para completar el periplo.

Tras la misa se dirigió al Arzobispado de Córdoba para un almuerzo y encuentro con el clero local, pero antes salió al balcón para saludar a la multitud que se agolpó en las inmediaciones de la institución religiosa.

El Papa tiene previsto también recibir a un grupo de familiares de víctimas asesinadas y desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Los restos de una treintena de ellas fueron hallados en un predio cercano a La Perla, siniestro centro de detención y muerte en Córdoba.

Estalla litigio en Buenos Aires

Mientras, en Buenos Aires el diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informe para que el gobierno de Javier Milei explique ante el Congreso sobre la escandalosa carpa VIP instalada para funcionarios, legisladores suyos, empresarios y figuras del espectáculo, durante la misa que el papa León XIV el lunes en Palermo.

Fuentes legislativas señalaron que el proyecto de resolución tiene dos destinatarios concretos: la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Ambos serán citados a “brindar explicaciones detalladas” sobre ese hecho que despertó el repudio generalizado por exhibir privilegios de clase a contramano del mensaje papal, mientras más de dos millones y medio de argentinos soportaban el primer día de intenso sol en la primavera austral.

El escándalo se desató luego de que la modelo y empresaria Angie Landaburu, pareja del acaudalado hombre de negocio Augusto Marini, compartiera fotos de la carpa exclusiva para acoger a funcionarios nacionales y porteños, empresarios, legisladores y figuras mediáticas.

Todo en un ambiente sofisticado y con invitaciones cursadas por la Presidencia de la Nación. “En el gobierno nacional y el de la Ciudad no entendieron absolutamente nada de lo que significaba la llegada de León XIV al país ni su mensaje”, reprochó Paulón.

Según se estimó, tal exclusividad le costó al Estado aproximadamente de ocho mil 690 millones de pesos (5.535 dólares). Por eso se pidió saber cuáles fueron los criterios de adjudicación y si hubo un “análisis de conflicto de intereses”, reclama el proyecto de resolución.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...