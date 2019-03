Cuervo Imposible de André Cruchaga

César Ramírez Caralvá

Escritor y Fundador Suplemento Tres mil

Un nuevo libro feliz, un logro significativo, puesto que en nuestro país publicar es difícil, silencioso, honrado y de gran sacrificio para los poetas.

El texto contiene un prólogo del Dr. Enrique Ortiz Aguirre y en la contraportada una anotación de Ricardo Llopesa. El contenido es hipnótico, la cantidad de imágenes con secuencias dispersas crea un ambiente ilógico como lo es nuestro sistema capitalista, es una vertiente de palabras que desafían el canon lingüístico formal, no obstante su abstracción es similar a los artistas del Siglo XXI; existe caos dentro del caos, un desorden dentro del abismal mundo de categorías que observamos a diario: terribles desigualdades, miseria justificada, justicia atada en metálicos hilos constitucionales, la prisión histórica que atrapa a sociedades por su reducción geográfica etc. pero esa condición es interpretada por André en su monólogo insurgente de poeta ante el mundo; en su poesía menciona: “en tiempos donde la democracia es todavía, una cama sin cobija”; así las palabras cobran un sentido diferente en cada verso, donde el lector puede imaginar junto al autor universos profanos y sagrados.

En Cuervo Imposible las sociedades occidentales funcionan en su disfuncional entorno familiar, individual o colectivo, existe: violencia, vida, muerte, día, noche, cuervos, murciélagos, inframundo desde la óptica del condenado (inmolado en el torbellino de los huesos), libertad de prisiones cotidianas (espera para derribar los muros muertos y las cadenas) también cantos de esperanza que transforman la incongruencia del mundo ritual y monetario.

En nuestra nación que vivió una guerra civil sangrienta y extensa, las imágenes permanecen recurrentes, como un estrés postraumático colectivo: “no en vano he visto a los gusanos emerger del cuerpo”, sin olvidar la ironía dos décadas después: “y menos mal que se nos ha dicho/ que vivimos en libertad y democracia”, es un reconocimiento antropológico, la violencia es fundacional, el poeta lo anota: “fundacional de su germinación/la vida, al final/ es un espejo en desbandada que solo se ve y tiene sentido/ a cierta edad”, sin ocultar que además existen gratos momentos de celebración “ habla con sarcasmo,/ así aprendo que la felicidad la corroe de a poco”… es un libro que invita a “pensar lo no pensado”, una naturaleza posible porque no existe un monopolio del conocimiento en el universo, quizás debemos asumir otras realidades incongruentes que funcionan en otros mundos, como la justicia, igualdad, libertad etc. Felicitaciones André Cruchaga por su nuevo aporte a la cultura universal.

