Crece el rechazo laboral ante una eventual reforma a la jornada de ocho horas

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La jornada laboral de ocho horas diarias, una de las conquistas históricas más emblemáticas del movimiento obrero internacional se encuentra nuevamente en el centro del debate público en El Salvador. Ante los planteamientos de flexibilización horaria e incrementos en la carga laboral diaria a once horas, propuesta por el Ministerio de Trabajo, diversas organizaciones sindicales, han rechazsdo, catalogando la medida como un ataque directo a la salud, el descanso y la calidad de vida de los trabajadores.

Desde el Partido de la Clase Trabajadora, sección salvadoreña de la Corriente Obrera Revolucionaria de la Cuarta Internacional, se ha señalado que cualquier intento de alargar la jornada no representa un simple ajuste administrativo ni una medida de modernización, sino un despojo del tiempo personal. Argumentan que la jornada reducida no fue una concesión empresarial ni gubernamental, sino el resultado de décadas de movilización que se remontan a las huelgas de Chicago en 1886.

El terreno de la disputa horaria

El debate cobra especial relevancia en el contexto político actual. El gobierno presidido por Nayib Bukele, caracterizado por un amplio respaldo popular y una marcada concentración de poder, enfrenta el reto de gestionar medidas de corte económico que impactan directamente el presupuesto y el tiempo de las familias trabajadoras.

Analistas y dirigentes obreros destacan la contradicción inherente en el modelo gubernamental: mientras mantiene altos niveles de aceptación debido a sus políticas de seguridad pública y al desgaste de los partidos políticos tradicionales, adopta disposiciones en materia económica que favorecen las exigencias de los sectores patronales en detrimento de la masa laboral.

Para los voceros de las organizaciones de base, el respaldo popular del que goza la administración no debe interpretarse como un cheque en blanco. Argumentan que el impacto real de una jornada laboral extendida se sentirá de manera inmediata en el agotamiento físico, la disminución del tiempo dedicado al cuidado familiar y la reducción de espacios para la educación o el esparcimiento.

La huelga industrial como herramienta de negociación

Frente a la alta probabilidad de que las modificaciones legislativas continúen su curso en la Asamblea Legislativa, los representantes de los trabajadores afirman que las solas declaraciones o comunicados de prensa resultan insuficientes para frenar la medida.

Por ello, han comenzado a plantear la necesidad de estructurar acciones de mayor envergadura, colocando la huelga en el sector industrial como el mecanismo central de resistencia.

Para los dirigentes sindicales la paralización coordinada de este sector representaría la presión económica más directa hacia la patronal y el Ejecutivo.

No obstante, las dirigencias independientes recalcan que una paralización no puede improvisarse como una consigna abstracta. Proponen un proceso de preparación democrático que incluya:

Asambleas informativas: Discusión abierta en los centros de trabajo sobre los alcances y riesgos de la reforma.

Discusión abierta en los centros de trabajo sobre los alcances y riesgos de la reforma. Elección de delegados revocables: Formación de liderazgos de base con mandato directo de los trabajadores para evitar acuerdos a espaldas de las mayorías.

Formación de liderazgos de base con mandato directo de los trabajadores para evitar acuerdos a espaldas de las mayorías. Acciones escalonadas: Realización de paros de advertencia, pronunciamientos conjuntos y la creación de fondos de resistencia para hacer frente a posibles represalias laborales.

Realización de paros de advertencia, pronunciamientos conjuntos y la creación de fondos de resistencia para hacer frente a posibles represalias laborales.

Frente único y perspectivas a futuro

El rechazo a la reforma ha abierto la puerta a la conformación de una amplia campaña nacional bajo la figura del frente único. En este espacio convergen colectivos universitarios, sindicatos de distintas ramas, comunidades eclesiales y organizaciones sociales. El objetivo compartido es exigir la retirada definitiva de la medida, defender la libertad sindical y garantizar la protección legal de los trabajadores movilizados.

Sin embargo, desde las corrientes obreras independientes se enfatiza que, aun si la articulación de la protesta no logra impedir la aprobación de la ley en el corto plazo debido a la correlación de fuerzas adversa, la aplicación de la norma agravará las tensiones socioeconómicas en el país.

A largo plazo, las organizaciones laborales sostienen que la disputa por el tiempo de trabajo mantendrá abierta la necesidad de consolidar una alternativa política propia de la clase trabajadora, orientada a evitar que el costo de la productividad recaiga de forma sistemática sobre la dignidad y la salud de la población asalariada.

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