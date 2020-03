Covid-19 la mejor manera de controlar la pandemia: Tests, tests, tests

Dr. JJ Morales

1. Expertos Chinos que atendieron el brote masivo de Covid 19 en China explican que la mejor medida que ellos tomaron para combatir la pandemia fue testear millones de personas para identificar quienes son los que tienen la infección.

2. Así lo ha hecho también Corea del Sur, Japón, Panama. Hacer exámenes ( tests) por millones en la población para conocer los infectados y aislarlos de manera individual del resto de la población. Porqué el presidente se presenta como el mesías cuando ha verificado hasta el día de ayer solo 102 exámenes o tests.

3.Hay muchos infectados que ni siquiera presentan síntomas o los síntomas son menores y pasan desapercibidos en la población y son los que más podrían contagiar a otras personas.

4. Solo confinar a la población en sus hogares no es la mejor solución, si no se hace miles de exámenes en El Salvador.

4. El confinar a los habitantes en sus hogares no ha funcionado ni en Italia, España o Usa. Etc. eso le pasará a El Salvador bajo la guía equivocada y errática de quien ha politizado la pandemia pero no toma las medidas adecuadas: tests, tests, tests … encontrar a los infectados y ponerlos en cuarentena y otras medidas de vigilancia epidemiológica.