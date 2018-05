CONPHAS brinda total apoyo a precandidatura de Gerson Martínez

Compartir ! tweet





Anderlin Hernández

Alma Vilches

@DiarioCoLatino

Las organizaciones y movimientos que conforman la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (CONPHAS) pidieron a la militancia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) elegir el próximo 27 de mayo a Gerson Martínez como el candidato a la presidencia de ese partido.

Marielos De León, representante de CONPHAS, aseguró que esta organización muestra su total apoyo al precandidato del FMLN, por ser una persona pública y las prácticas que él logró en su administración, demuestra ser la persona idónea para garantizar el proyecto de transformación en el país.

Asimismo, externó que Gerson Martínez es una persona que lucha por las clases sociales y tiene como compromiso construir un país democrático y mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños. En su gestión como ministro de Obras Públicas, no solo tuvo un discurso a favor de la transparencia, sino que mostró con actos concretos su lucha contra la corrupción y el nepotismo.

“Nosotros como CONPHAS decimos que lo alcanzado no será entregado y todos esos procesos que nos han costado, no se pueden retroceder, creemos que Gerson Martínez es con quien podemos garantizar la continuidad de todos estos programas sociales, que benefician a los sectores más vulnerables de la población”, afirmó De León.

Entre los programas sociales más emblemáticos que se pretende dar continuidad están el vaso de leche, los paquetes escolares, las reformas de salud, paquetes agrícolas, subsidios y las entregas de tierras.

Entre tanto, Francisco García, coordinador nacional de CONPHAS, afirmó que observan con mucha importancia el proceso eleccionario interno del FMLN, y al hacer una reflexión sobre el candidato ideal y que responde a los intereses del pueblo, es Gerson Martínez quien cumple con un perfil de honestidad comprobada, capacidad de diálogo y concertación, sencillo y sabe interpretar las necesidades de la gente.

“Consideramos que la persona idónea para ser el candidato presidencial del FMLN es Gerson Martínez, ya que debe ser una persona a quien no le tiemble la mano para combatir la corrupción venga de donde venga, que no se doblegue ante los intereses oligárquicos y que mantenga una permanente comunicación y retroalimentación con la población. Exhortamos a los afiliados y afiliadas a votar por él en las elecciones internas del 27 de mayo”, sugirió García. A la vez, destacó que Gerson Martínez no se basa en el individualismo, sino que representa el espíritu revolucionario con valores y principios de solidaridad, humanismo, honestidad y total servicio al pueblo, ya que durante su gestión al frente del MOP se desarrollaron diversos proyectos de infraestructura que beneficiaron a miles de familias.