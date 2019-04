Conmoción en el balonmano

Rolando Alvarenga

Las alarmas se encendieron en el balonmano. El partido entre Handball City y América pasó de la emoción a la angustia, luego de que Joel Cañas, jugador del Hand, sufriera un golpe que lo dejó inconsciente.

El percance sucedió en la cancha de cemento de la Villa Centroamericana, cuando corrían 56 minutos del duelo que ganaba Handball City 42-23 al América.

Cañas se elevó para lanzar el balón al arco rival, pero chocó con Luis Portillo, jugador de América, quien llegó a toda velocidad para bloquear la acción.

Luego, Joel Cañas cayó al piso y quedó inconsciente por casi un minuto lo que provocó la expulsión de Portillo y la suspensión del partido.

Acto seguido, los protagonistas del duelo auxiliaron al jugador del Handball City, quien fue trasladado al Hospital Rosales luego de quejarse de mareos y dolor de cabeza.

Cecilia Hernández, presidente de la Federación Salvadoreña de Balonmano, dijo que está pendiente de la evolución de Joel Cañas, quien ha mostrado mejoría luego del choque con Luis Portillo.

Al consultarle de la razón del ingreso de Cañas al nosocomio público, Hernández manifestó que los atletas no tienen seguro, pero la federación que dirige “ ya está trabajando en la obtención de una póliza colectiva”.

Con respecto a la cancha techada en la Villa CARI, que se construyó bajo gestión de Jaime “Chelona” Rodríguez en el INDES, Cecilia Hernández dijo que está inhabilitada por trabajos de reparación del piso entre otros aspectos.

Por su parte, Patricia Menjívar, periodista de Radio Nacional, informó que los equipos de la Liga de Balonmano juegan en la Villa CARI, debido a que el INDES no les presta la duela del Palacio de los Deportes.

“Realmente no sé si es reglamentario jugar en cemento, pero lo que sí sé es que el INDES no presta la duela del Palacio, porque cobra alquiler y por eso la Liga no juega partidos allí”, explicó Menjívar, quien es una asidua seguidora del balonmano nacional.