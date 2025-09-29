Confirman muerte del transportista Catalino Miranda 

Redacción Nacionales

La familia del empresario de buses Catalino Miranda confirmó esta mañana la muerte del empresario, quien padecía un cáncer que ya había afectado otros órganos del cuerpo, y se complicó mientras estaba en prisión al no recibir el adecuado tratamiento.

“Con profundo dolor, notifico el fallecimiento de mi querido padre Catalino Miranda, quien partió de este mundo dejando un vacío irreparable en nuestras vidas. Descansa en paz papito”, publicó en redes sociales la hija del empresario.

Catalino Miranda fue detenido en marzo de 2022 acusado por las autoridades de «desórdenes públicos y resistencia», en mayo de 2024, admitió haber cometido desórdenes públicos y venta a precio superior, por lo que recibió una condena de 3 años de cárcel en un procedimiento abreviado. Pero, luego, le imputaron otros delitos, con lo que fue mantenido en prisión.

Las unidades del transporte le fueron expropiadas por el gobierno, quien comenzó a administrarlas pero luego fueron abandonadas.

Debido a las graves complicaciones de salud, el Juzgado Cuarto de Instrucción le otorgó a Miranda medidas sustitutivas a la detención, con dos únicos factores, que no salga del país y bajo la responsabilidad de la defensa.

Miranda es el segundo transportista fallecido bajo el Régimen de Excepción, en mayo de 2025 murió Rafael Jaco, gerente y fundador de la empresa SEISABUS propietaria de los autobuses de la ruta 201, capturado junto a otros 15 empresarios por la Policía Nacional Civil (PNC), luego de recibir la orden de captura del presidente Nayib Bukele mediante la cuente de X, acusados de ser los responsables de las irregularidades en el servicio del transporte público gratuito.