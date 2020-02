¿Cómo adquirir fuerza? 

Por Swami Gnaneswarananda (No. 2)

(De la Revista El Rosacruz, agosto de 2007)

Para un buen enlace con la primera parte del escrito con este titulo, se reproduce el párrafo último del primero, dice así:

La filosofía de Vedanta enseña que el manantial de la fuerza es la misma base de nuestro ser. Esta se levanta de la divinidad que está dentro de cada hombre, en un estado potencial. En el mundo entero existe solo una escritura donde la realidad fundamental, o Dios, ha sido descrita como fuerza (ojas o viryam). La constante oración de los sabios del Upanishadas fue: “Señor, Tú eres vigor. Hazme vigoroso en todas mis empresas. Tú eres fuerza, satúrame con fuerza”.

Ahora prosigue así:

Cultivo

Hay tres diferentes fases en las que la fuerza debe ser cultivada: fuerza espiritual, fuerza moral y fuerza física. Debería ser practicada la constante meditación sobre fuerza, oír y pensar acerca de esta y llevar a cabo discusiones que despierten la adormecida fuerza espiritual en el hombre. Esta es la manera de cultivar la fuerza espiritual. Trata de crear en cada momento de tu vida que tú no eres un cuerpo. Tú eres el Espíritu en el que descansa toda fuerza y vigor que se encuentre en estado adormecido. Si cualquier acto, cualquier discusión o cualquier vida te sugieren de otra manera, te sugieren que eres débil, que no sirves para nada, date cuenta que es el mal. Resístelo con todo el poder que puedas acumular. Ser afectado por tales influencias debilitantes es el más grande pecado que el hombre pueda cometer.

Existe una interesante leyenda acerca de un prominente letrado hindú. Como estudiante no había sido muy brillante. El maestro, como consecuencia, lo descuidó; solía decir que era un chico con “cabeza dura” y que nunca aprendería nada. El muchacho provenía de una orgullosa familia de letrados y en el hogar fue también descuidado y mirado en menos por esta. Por último, el chico se desesperó y pensó quitarse la vida.

Un día estaba sentado a la orilla de un río esperando un buen momento para arrojarse dentro de él. Pero muchas personas estaban yendo al río con sus jarras de barro para buscar agua. Mientras el niño contemplaba, notó que había una piedra en la cual la gente descansaba sus jarras mientras hacían sus abluciones. Se acerco más para mirar la piedra, y notó que en ella había un hueco en forma de taza, el que servía para asentar sobre esta las ollas y las jarras de base redonda. El muchacho se preguntó qué podría haber causado esta depresión en la piedra.

Más tarde llegó una anciana. Ella también afirmó su jarra con agua sobre la misma piedra y cuando ya estaba por irse, el niño encontró suficiente valor para preguntarle si ella sabía cómo esa piedra había sido tallada de esa manera. La anciana le dijo que nadie había tallado esa depresión sobre la piedra. Esta se había formado por la constante fricción de las jarras de barro que se habían asentado sobre ella por años y años.

Esto fue una revelación para el muchacho. Si el asentar jarras de barro sobre esa piedra, día tras día, pensó, podía causar tan honda depresión, ¿cómo no podría él levantar su inteligencia por medio de la constante repetición de sus estudios? Este pensamiento levantó el adormecido poder en él. Más tarde se convirtió en el más brillante estudiante de su clase y fue amado y respetado por su familia. Posteriormente, su fama se extendió muy lejos como uno de los letrados más eruditos de la India. Nosotros debemos tomar esta lección como un ejemp1o y esforzarnos por despertar el adormecido poder dentro de nosotros y cultivar nuestra fuerza interior.

****

RITUAL DE AYUDA ESPIRITUAL

El próximo domingo 23 de este mes de febrero y los domingos subsiguientes que no coincidan con celebraciones cívicas o festivas, se ofrecerá para miembros y no miembros de AMORC, una actividad denominada “Ritual de Ayuda Espiritual”. Se llevará a cabo a las 10.30 a.m. en el Templo de este Centro Cultural Rosacruz. El ritual consiste en una meditación especial de ayuda para casos de enfermedad, de consolación y fortaleza u otros problemas que enfrenten las personas que soliciten con anticipación este servicio místico y metafísico. Adicionalmente, se dedicará un corto tiempo a la lectura de artículos de contenido místico publicados en la Revista El Rosacruz de diferentes años.