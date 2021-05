Comité Nacional del Paro anuncia que continuarán las movilizaciones en Colombia

Telesur

Cuando ya se cumplen 24 días de movilizaciones pacíficas en Colombia contra el modelo neoliberal, que han sido severamente reprimidas por las fuerzas de seguridad, los integrantes del Comité Nacional del Paro (CNP) manifestaron este viernes que continuarán las movilizaciones porque aún no hay acuerdos con el Gobierno de Iván Duque.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, declaró a medios locales que continuarán dialogando con el Ejecutivo nacional mas no abandonarán los paros y los bloqueos.

Poco antes de ingresar a la reunión prevista para este viernes con los delegados del Gobierno para el diálogo, el líder sindical expresó que existen “unos puntos de coincidencia (…) y vamos a ver si los podemos desarrollar hoy”.

Al mismo tiempo, adelantó que se movilizarán en fechas próximas para apoyar “la moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano” y se desarrollarán otras manifestaciones el día 26 y con posterioridad el 28, día en que se cumple el mes de inicio de las protestas, recordó Maltés.

Enfatizó que no volverán a “caer en la trampa de ceder y levantarnos para que no se cumplan los compromisos, como nos lo hicieron el año pasado, cuando el Gobierno nacional nos tuvo un mes sentados y no definió nada”, recalcó.

Por su parte, el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Percy Oyola, afirmó que, como parte de la negociación, solicitaron la intervención de alcaldes y gobernadores para resolver los problemas en las regiones, pues es importante tener en cuenta a estas comunidades, dijo.

Defendió que el diálogo incorpore un componente territorial, y que esos líderes locales “se organicen y tengan sus voceros para que vengan y tengan la interlocución directa con el Gobierno”, señaló.

Según medios locales, los integrantes del CNP iniciaron la quinta reunión en Bogotá, capital, con unas mesas técnicas que darán paso a un encuentro conjunto.

Al término de su reunión del jueves con los delegados del Ejecutivo nacional, los integrantes del CNP valoraron que el Gobierno aún no ha condenado el empleo de la violencia contra los manifestantes ni aceptado la exigencia de brindar garantías para ejercer pacíficamente el derecho a la protesta.

De acuerdo con los integrantes del CNP, la reticencia del Gobierno a aceptar estos reclamos ha devenido valladar para instalar una mesa de negociación, de ahí que la reunión de este viernes tenga el propósito de insistir en estos puntos, a la vista de numerosos incidentes de represión desde el inicio del paro nacional, los cuales se han incrementado tras el inicio de los acercamientos.

Las organizaciones que forman parte del Comité también demandan que se revise la política interna de respeto a los derechos humanos al interior del Ejército y la Policía.

Insisten en que las fuerzas de seguridad catalogan los manifestantes como vándalos vinculados a grupos armados ilegales, y se refieren a ellos empleando un lenguaje de guerra. Denuncian que esa práctica está en la base de la represión sistemática que ejercen contra ellos.