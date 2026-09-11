Comité Monseñor Romero invita a la ciudadanía a participar en la marcha del 15 de Septiembre

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Comité Nacional Monseñor Romero informó que acompañará la marcha que organizaciones sociales han convocado para el 15 de septiembre, en el marco de la independencia de Centroamérica.

La mañana de este viernes en las afuera de la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, los romerianos brindaron una conferencia de prensa en la que invitaron a la ciudadanía y a los feligreses católicos a sumarse a la marcha convocada por organizaciones sociales para el próximo 15 de septiembre, en el marco de la conmemoración de la independencia centroamericana

En ese sentido, la feligresía y la ciudadanía se hace una interrogante en estos tiempos; «¿Que haría Monseñor Romero junto a su pueblo en estos momentos, y en las actuales condiciones de desigualdad, persecución, desamparo y pobreza?”, según lo planteó José González, presidente del Comité Nacional Monseñor Romero.

Como respuesta, Romero estaría “con toda certeza” del lado de los miles de madres que tienen a sus hijos detenidos injustamente, de los trabajadores despedidos de los pobres, de los luchadores y defensores de derechos humanos que son perseguidos y los migrantes que viven una situación de incertidumbre.

El Comité Nacional acompañará la marcha que organizaciones sociales han convocado para el 15 de septiembre en el Hospital Rosales. “Vamos a marchar para conmemorar el gesto heróico de la independencia”.

“El 15 de septiembre de 1821, dejamos de ser colonia española, y comenzamos los esfuerzos por construir un nuevo estado con identidad propia, con soberanía y libertad, los romerianos, los seguidores y discípulos de Monseñor Romero creemos que esta lucha se realiza todavía”, finalizó Gonzáles.

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