Cledis Molina, la mujer que aspira a la Secretaría Nacional  del FMLN

Yaneth Estrada

@caricheop

Con más de tres décadas en las filas del FMLN, Cledis Molina, única aspirante femenina a la Secretaría Nacional, presentó sus propuestas y aspiraciones de cara a las elecciones internas del próximo 16 de junio.

De entrada, la efemelenista reconoció que luego de los resultados electorales de 2018 y 2019, se necesita una reconstrucción partidaria de la única opción de izquierda en el país. También enfatizó que “para lograr estos cambios debe existir mayor participación interna,

escuchar ampliamente a la militancia y conexión con la realidad”.

Aunque se debe tomar en cuenta que Molina, corre por la Secretaria Nacional, contra dos contrincantes de mucho peso dentro de las filas “rojas”, el exvicepresidente Oscar Ortiz y el exministro de Gobernación, Arístides Valencia.

Sin embargo, entre sus propuestas destacó la revalorización de la cultura, la consolidación de los valores revolucionarios y establecer acciones de retribución de derechos a excombatientes.

Para esta ex dirigente juvenil del FMLN y representante del área de mujeres, esta también es una oportunidad de regresar a los pilares, a la razón de ser del FMLN que son las luchas sociales, las organizaciones populares, la participación ciudadana y visibilizar a esos sectores, que por décadas fueron marginados por las dictaduras.

-¿Por qué es importante regresar a sus bases?

Esta fue la razón de ser del partido y a pesar que uno va avanzando, en lo local debe tener la capacidad hacer acciones en beneficio de la sociedad, pero luego llega la postguerra, Acuerdo de Paz y te dan la oportunidad de llegar por dos períodos al Ejecutivo, pero ahí te das cuenta que venís haciendo un tipo de acciones, que no necesariamente son coherentes con lo que un partido político promulga.

“Esto quiere decir que el partido político debe estar en los espacios de poder; pero al mismo tiempo en esos espacios de poder desarrollar toda una articulación partido-gobierno desarrollando pensamiento político, tus principios, con tus personas, para qué estas acciones impacten en la población y que te cambien el pensamiento y la forma de organizarte en los distintos programas sociales y no lo hicimos”, afirmó.

En este sentido, Molina, consideró que ese fue uno de fallos en las pasadas administraciones, que tuvieron una inversión sin precedente en programas sociales, pero que nunca lograron que la sociedad entendiera esta forma de hacer política y generara la continuidad de programas como: vaso de leche, entrega de paquetes escolares, universidad gratuita, “Jovenes con Todo”, emprendimiento juvenil, Programa de Habilidades para la Vida, empoderamiento de la Mujer, ejemplos en América Latina, defendiéndolos y convirtiéndolos en políticas públicas.

Añadió, que fue esta falta de identificación, lucha social y políticas sociales en temas como transparencia, organización ciudadana, participación, elaboración de políticas públicas, ser parte de la ejecución, cambios y toma de decisiones, más una débil comunicación y el poco acompañamiento en la Asamblea Legislativa, provocaron el

desencanto de la población hacia el FMLN, quizás producto de diez años en el Ejecutivo tuvo un costo.

Ahora bien, “sin pelos en la lengua” aseveró que también en el sistema de democracia interna, venía sufriendo cierta ruptura, ya que los espacios como secretarías municipales, departamentales, el Consejo Nacional, que es la máxima autoridad en el partido cuando no está reunida la Convención, que son espacios para construir pensamiento político, con estrategias para llevar acciones en las diferentes áreas del país como economía, sociales, culturales, laborales, estudiantiles, no estaban cumpliendo su función. En un período donde se tenía el Ejecutivo, estos espacios fueron desvalorados, limitados y en su mayoría de veces fueron pasivos en acciones que estaban en marcha y no se discutían lo suficiente para tener un sostén político y una articulación que permitiera conectar con los diversos

sectores, y empujar estos programas sociales, de tal manera, que no solo los recibieran, sino que la gente lo entendiera y se empedrarán para lo que conocieran, lo que en esencia como Frente estábamos buscando hacer que era transformar las condiciones y llegar a la conciencia.

“El FMLN se debe avanzar y posicionarse de las nuevas tecnologías de la información, redes sociales y diferentes plataformas que le permitan llegar al publico joven, que desconoce completamente su lucha social, su proceso formativo, historia y valores revolucionarios”.

De su trayectoria dentro del FMLN, esta abogada de la República, se describió como una luchadora incansable que se ha desempeñado en diferentes áreas.

Asimismo, de su participación como mujer en esta contienda acotó que ha sido muy dura, que no ha sido fácil, que existen pocos espacios, es mas se comparó a Prudencia Ayala, porque ya ha recibido algunos comentarios de sus compañeros, que le preguntan “cómo me atreví, cuál es mi capacidad”, si no se me ha dado el espacio, la oportunidad para

debatir contra mis contrincantes,

porque no he podido someterme a espacios de la Coordinación General y me parece que ahora estamos poniendo a prueba los estereotipos y la conducta patriarcal, que es tan fuerte en el ejercicio de la política, sobre todo. Pero a pesar de todo, me siento fuerte, porque se que hay mujeres que me apoyan, me animan, quizás no lo puedan expresar públicamente, porque existe una predisposición de dos personas tan fuertes, pero se que represento y me siento identificada, honrando a muchas mujeres que dieron la lucha y que he leído como Delfi Góchez, Lil Milagro, como Amada Libertad, que nos dejaron sus poemas y así como Ana María, que nos han dejado señales y su ejemplo.