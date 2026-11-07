Cineasta Polaca asegura en el Festival de Cine Europeo de Sevilla que «la UE es lo mejor que ha podido pasar»

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Saúl Martínez Corresponsal @DiarioCoLatino Con la proyección de «iViva Carmen!», una producción francesa ha dado inicio la vigesimotercera edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, este viernes 6 de noviembre.

En esta edición inaugural el Festival de Sevilla, entrega el Giraldillo de Honor a la cineasta polaca Agnieszka Holland. A sus 77 años, ella es una de las de las máximas prominentes cineastas polacas. Entre los años 1986 al 2012 ha sido nominada a los Premios Óscar. Entre sus títulos nominados ha estado Coronel Redl, Europa Europa, In Darkness.

En 2006 ganó en la categoría Premio del CEC con la película Copying Beethoven. Numerosas figuras del panorama cinematográfico mundial, entre directores, intérpretes, guionistas, productores e integrantes del equipo de las películas que se proyectarán compartirán con sus proyecciones hasta el 14 de noviembre. «¡Viva Carmen!», ha sido dirigida por Sébastien Laudenbach y escrita junto a Santiago Otheguy, ellos han reinventado el mito de la cigarrera sevillana creado por la novela de Prosper Merimée y, posteriormente, por la ópera de Georges Bizet. Y se ha proyectado con la participación de su actriz principal, Camélia Jordana, y del productor Damien Brunner. Holland realizó un recorrido por el Real Alcázar en la mañana de este viernes, durante el recorrido le ha generado una serie de pensamientos «filosóficos». Ella considera que una película no puede cambiar el mundo, pero sí, la perspectiva de un público.



Durante la conferencia de prensa ella afirmó que «la Unión Europea es lo mejor que ha podido pasar», y agregó que «si la perdemos seremos responsables de un futuro peor», sobre las raíces de tierras europeas y sobretodo en la forma de seguir produciendo audiovisuales.

Tras las ya anunciadas visitas estelares de los tres galardonados con los Giraldillos de Honor, el festival volverá a contar con una nutrida representación de los equipos de las películas programadas. Los títulos presentados en esta edición son avalados por festivales internacionales o que son candidatos a los Óscar por su país y de figuras consagradas o incipientes dentro del cine de autor continental. En esta Sección Oficial, figuran los cineastas Rudi Rosenberg, Samuel Nacar, Eloy Domínguez Serén, Florin Serban, Dani de la Orden, Kim Bartley, Alex Schulman, Tommaso Landucci, Jean-Paul Guigue, Mohsen Gharaei y David Gleeson (que protagonizará la sesión de clausura el día 14 con ‘Once Upon A Time In A Cinema’) o los actores David Verdaguer, Carla Tous y Fares Fares, entre otros. Dentro de la sección Embrujo, acuden a la capital hispalense los directores Luis Parés, Balázs Szovenyi-Lux, Katalin Barsony, Matteo Incollu y Andrés Goteira junto a los intérpretes Iván Marcos y Antonio Durán; Rampa traerá la presencia de los cineastas Martina Buchelová, Lila Pinell y Arthur Michel, y con Alumbramiento comparecerán el actor Juan José Ballesta y los directores Tino de la Huerta, Alina Serban y Adrian Goiginger.

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