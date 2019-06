CEBs recuerdan 40 aniversario del martirio del padre Rafael Palacios

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Con una procesión que inició en el parque San Martín, seguido de una solemne eucaristía en las cercanías de la iglesia El Calvario en Santa Tecla, la Red de Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) conmemoró el 40 aniversario del asesinato del padre Rafael Palacios.

Inocente Reyes Carranza, miembro de la CEBs, dijo que son herederos de la misión impulsada por el padre Palacios, la cual se centró en vivir el evangelio apegado a la realidad y en comunidad, pues su testimonio es una fortaleza espiritual para seguir sus pasos en la lucha por la liberación de los principales males que agobian al pueblo, tales como la injusticia social, violencia, impunidad, depredación ambiental y muerte.

Reyes, enfatizó que con la memoria del padre Palacios se trata de reivindicar la dignidad de las víctimas de la guerra de los años ochenta y de la violencia que actualmente se vive, por eso pidieron un nuevo modelo pastoral que promueva la memoria de tantos mártires sacerdotes, religiosos y laicos que dieron su vida por fidelidad al evangelio y la justicia social.

“Año con año rescatamos la memoria de nuestros mártires, en este caso del padre Rafael Palacios, como un ejemplo de vida, amor y testimonio por los más pobres, nos dejó un gran legado de cómo debe ser un verdadero cristiano en medio del pueblo, un cristiano que vive el evangelio encarnado en la realidad”, externó el miembro de las CEBs.

También abogan por una verdadera Ley de Reconciliación, que garantice la verdad, justicia y reparación de las víctimas, para que no se vuelvan a cometer las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado, de esta forma sanar las heridas aún abiertas.

“Reiteramos nuestro compromiso que heredamos de nuestros mártires de acompañar a nuestro pueblo en sus justas demandas, por alcanzar una vida más digna y fraterna para todos, por eso nos unimos en resistencia con las demás fuerzas sociales, para detener cualquier intento que signifique la privatización del agua como un bien vital para la vida”, aseguró Reyes.

Según el sacerdote Luis Van de Velde, el propósito de la peregrinación es hacer visible el sacrificio del padre Palacios, dado la tendencia de callar a los mártires, pese a que ellos son un ejemplo de cómo debe ser la vida cristiana, el sacerdote está llamado a denunciar lo que monseñor Romero llamó “injusticia de pecado”.

“Es importante mantener viva la memoria de aquellos que fueron asesinados, esos asesinatos no fueron por gusto, no fueron cualquier sacerdote, escogieron aquellos que les estorbaban, porque el sacerdote estorba de verdad en la realidad que vivimos. Es importante que desde las CEBs se levante la voz y no olvidar a quienes dieron el ejemplo”, reiteró Van de Velde.

El padre Rafael Palacios fue asesinado en Santa Tecla, el 20 de junio de 1979, por escuadrones de la muerte, conocidos en su época como “Unión Guerrera Blanca”. Hasta la fecha su asesinato no ha sido esclarecido, y los responsables no han sido juzgados por la ley.