«Carlos Mejía Martínez». Por Marlon Chicas – El Tecleño Memorioso

Marlon Chicas – El Tecleño Memorioso

El Cementerio General de Santa Tecla tiene 144 años de existencia, sin embargo, poco se conoce sobre sus orígenes, por lo que, en el Día de los Fieles Difuntos, aprenderemos sobre el mismo con el historiador tecleño Carlos Mejía Martínez.

Carlos Mejía Martínez nació en Santa Tecla un 23 de septiembre de 1974; se formó en la Escuela Católica Alberto Masferrer, su secundaría en República de Guatemala; y la educación superior en una universidad privada donde se formó en Historia y Antropología, además de una especialización en Administración de Empresas.

Se desempeñó como docente municipal, jefe de Cultura, director del Distrito Cultural de Santa Tecla, rector del Centro de Liderazgo y Formación Municipal (CELIM); fundador del Museo de la Ciudad, director del Museo del Ferrocarril; actualmente es el encargado del Fondo Histórico del Ferrocarril. Es colaborador de la Alcaldía del Común (organización ancestral de la comunidad nahua-pipil); apoya la fundación del Museo de Izalco en coordinación con las etnias del lugar en temas de restauración y conservación de imaginería religiosa y adiestramiento de guías de turismo para comunidades nativas.

Con relación al tema del Cementerio General de Santa Tecla, el historiador se remonta a 1854 año de fundación de la ciudad, que de acuerdo con los planos originales no contemplaba un cementerio, ya que, estos lugares eran denominados “Campos Santos”, administrados por la Iglesia Católica. Por lo que, al morir una persona en pecado, no tenía derecho a ser enterrado en estos; por no estar en gracia de la “iglesia” en opinión de los clérigos de esa época; lo que objetó la misericordia de Dios hacia el pecador; por lo que estas personas eran sepultadas en caminos rurales. Sin embargo, esto tuvo algunas variaciones; ya que, en la época colonial se inhumó cadáveres en los atrios de las iglesias o al interior de templos y criptas.

De acuerdo con datos de Mejía Martínez, la reforma liberal de 1870 dejó sin efecto esa atribución de la iglesia; por lo que en el mandato del expresidente Rafael Zaldivar (+), en 1876 y anteriormente con Gerardo Barrios (+), se implementó la secularización de los cementerios. Lo que obligó a las autoridades locales a la compra de un terreno, por lo que hubo varios intentos desde 1860 para tal efecto, lo que no fue tarea fácil, debido a lo complejo de las negociaciones para la adquisición de fondos; lo que hace suponer que este proceso vio la luz de manera concreta en 1870 con el exalcalde Benjamín Trabanino (+), concluyéndose en 1880 con su inauguración bajo el mandato del exalcalde Manuel Gallardo (+).

Para lograrlo, se pidió ayuda a la alta sociedad de la época a cambio de espacios proporcionales al dinero donado, en la que se construyeron grandes mausoleos. En este cementerio reposan reconocidas personalidades de las que ya he escrito anteriormente ¡Cementerio General de Santa Tecla, una puerta al pasado y al presente!

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...