Candidato brasileño Lula da Silva afirma que es importante el diálogo con la ciudadanía

Sao Paulo (Brasil)/Sputnik

El candidato a presidente brasileño por el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el lunes que los dirigentes que lo acompañan en la carrera para ganar la segunda vuelta electoral del 30 de octubre deben apuntar al diálogo con los electores más allá de las alianzas políticas en pugna.

“Menos conversar entre nosotros y más conversar con el elector, no necesitamos conversar con quien nos conoce, necesitamos conversar con el que no nos conoce, con el que no nos quiere”, recomendó el expresidente (2003-2011) en rueda de prensa luego de la reunión de coordinación de campaña que tuvo lugar en hotel Grand Mercure.

Da Silva también recordó que en São Paulo el desafío es doble: ganar la presidencia y la gobernación y celebró que la segunda vuelta será una oportunidad para debatir mano a mano con el actual mandatario, Jair Bolsonaro.

“Es importante recordar que el 60 por ciento del país le dijo no a este Gobierno y que nunca antes en la historia un presidente perdió una primera vuelta”, advirtió en relación a Bolsonaro.

También se mostró convencido de incrementar la ventaja sacada en Minas Gerais (este) y en el nordeste del país.

“De un lado estamos quienes defendemos la democracia y la participación de la mujer y los negros y, del otro, alguien a quien no le gusta la democracia”, desafió.

El expresidente brasileño Lula da Silva (2003-2010) logró el domingo el 48,43 por ciento de los votos, relegando al segundo lugar a Bolsonaro, que se hizo con el 43,20 por ciento.

Entre ambos lograron 108.329.392 sufragios de un universo de más de 156 millones de votantes.

La segunda vuelta se realizará el próximo 30 de octubre y quien resulte ganador asumirá por un nuevo período de cuatro años el 1 de enero de 2023.