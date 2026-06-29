Canadá vence a Sudáfrica y se convierte en la primera clasificada a octavos

Compartir

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Canadá se convirtió en la primera selección clasificada a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer de forma agónica 1-0 a Sudáfrica, una clasificación histórica para una de las anfitrionas.

En los primeros minutos, Sudáfrica mostró un arranque en el que ejerció presión sobre la selección de la hoja de maple en busca de abrir el marcador. Lo intentó con un disparo de Teboho Mokoena que, aunque no terminó en gol, dejó claras las intenciones de la selección africana.

Canadá respondió a los ocho minutos con la primera aproximación de peligro y, al cuarto de hora, volvió a avisar tras un córner de Stephen Eustáquio, pero Jonathan David envió el balón desviado para mantener el marcador 0-0.

Nuevamente al 21′, la selección norteamericana puso en aprietos a Sudáfrica con un tiro libre de Eustáquio que encontró a Derek Cornelius dentro del área, pero el defensor no logró definir frente a Ronwen Williams.

El primer tiempo tuvo un cierre de infarto, porque al 43′, tras un córner canadiense, Moïse Bombito conectó de cabeza hacia la portería y, con Williams fuera de su posición, Aubrey Modiba evitó sobre la línea el primer gol del encuentro. A pesar de generar las ocasiones más claras, Canadá volvió a mostrar falta de contundencia.

Sudáfrica cerró la primera mitad con un 56 % de posesión ante el 44 % de Canadá. Sin embargo, el conjunto norteamericano generó mayor peligro con cuatro remates a puerta, mientras que los africanos solo generaron uno.

En la segunda parte, Canadá mantuvo la presión. Al 65′, un balón filtrado encontró a Tanitoluwa Oluwatimilehin, quien definió ante la salida de Williams, pero Mbekezeli Mbokazi despejó el balón sobre la línea y mantuvo el empate.

Diez minutos después, Promise David probó con un remate cargado de velocidad desde fuera del área que pasó rozando el poste y, momentos después, Jonathan David tuvo otra oportunidad dentro del área, pero Ronwen Williams, figura del encuentro, respondió con una gran atajada para mantener con vida al conjunto africano.

Sudáfrica también respondió al 80′. Oswin Appollis realizó un recorte fuera del área y sacó un disparo con dirección a portería, pero Maxime Crépeau apareció para evitar un resultado negativo para el conjunto canadiense.

Cuando el empate parecía inevitable, Canadá encontró la recompensa a su esmero. Eustáquio apareció al 90’+2, encaró dentro del área y definió para vencer a Williams y marcar el 1-0 que desató la euforia en Los Ángeles y selló la histórica clasificación canadiense a los octavos de final.

Canadá, una de las anfitrionas, escribió un capítulo dorado más en la Copa del Mundo, la misma selección que arrancó la fase de grupos con un empate 1-1 ante Bosnia, la misma que goleó 6 a 0 a Qatar y la misma que cayó ante Suiza en su última fecha, y fue la primera en pasar a octavos de final.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...