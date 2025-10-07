Cambian recorrido de 15 rutas del transporte colectivo en el centro de San Salvador

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que desde este 7 de octubre, 15 rutas del transporte colectivo cambiaron el recorrido en el centro de San Salvador, debido a los trabajos del cableado subterráneo en la zona.

Las autoridades detallaron que se intervendrá un kilómetro de cableado subterráneo del Cine Libertad, el cual está en construcción, los trabajos iniciarán en la 4.ª calle Poniente, 6.ª calle Poniente, 6.ª avenida Sur y la 8.ª avenida Sur.

Mientras se ejecutan las obras en el sector del Cine Libertad, se han cambiado los recorridos de algunas rutas de autobuses y microbuses del transporte colectivo, en sus trayectos de norte a sur, en el Centro de San Salvador.

Entre las rutas con cambio de recorrido están, AB 1, AB 2-B1, AB 2-B2, AB 10, AB 11, AB 22, AB 26, AB 38-A, AB 38-B, AB 5, y las rutas de microbuses MB 5, MB 11, MB 11-B, MB 11-C y MB 26.

Las calles alternas habilitadas para los trayectos son 3.ª calle Oriente, 8.ª avenida Norte, 2.ª calle Oriente, avenida Cervantes, calle Delgado, 18.ª avenida Sur, 4.ª calle Oriente, y bulevar Venezuela.

“Unas de estas calles eran solamente de un sentido y se ha habilitado, por medio de resoluciones, que puedan funcionar con doble sentido, estas calles son: calle Delgado, entre la av. Cervantes y la 18 av. Sur, y la 4a calle Oriente entre la 18 av. Sur y el bulevar Venezuela”, detalló el titular del VMT, Nelson Reyes.

Según el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, hasta este momento el Centro de San Salvador tiene cuatro kilómetros de cableado subterráneo, sin embargo, el proyecto se ampliará a 13 kilómetros con esta modalidad.

De esos 13 kilómetros están a punto de finalizar 4.1 kilómetros, que empezaron a intervenir este año, como la avenida 29 de agosto, 1 Avenida Sur, 3 Avenida Sur, 5 Avenida Sur, 7 avenida Sur, calle San Jerónimo, calle Gerardo Barrios, calle Guatemala, 8 calle Poniente, prolongación 7 Avenida Sur, pasaje Fajardo y pasaje José Simón Cañas.

“Tenemos que hacer excavaciones, colocar ductería, tanto para telefonía como para el cableado eléctrico, colocar pozos, que ya los estamos prefabricando en los planteles y en varios puntos; esperamos que los primeros días de diciembre ya esté terminado el cableado subterráneo tanto en los alrededores del Cine Libertad como los 4.1 kilómetros en el Centro de San Salvador”, señaló Rodríguez.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...