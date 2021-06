Bukele reafirma el rompimiento del convenio de cooperación con la CICIES

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El presidente de la República, Nayib Bukele, en conferencia de prensa, catalogó como “un golpe contra la corrupción, la impunidad y el narcotráfico en El Salvador”, las distintas acciones ejecutadas por las autoridades, destacando el rompimiento del convenio con la OEA para conformar la CICIES.

En el acto, Bukele fue acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, el ministro de a Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, y el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas.

Bukele destacó la condena de la ex primera dama de la República, Ana Ligia de Saca, a 10 años de prisión, por supuestos delitos de corrupción bajo la administración presidencial de su esposo, Elías Antonio Saca. También, Ana Ligia devolvería $17.6 millones en concepto de responsabilidad civil.

El segundo caso al que refirió Bukele, es al requerimiento presentado contra el ex presidente Mauricio Funes, y el ex ministro de la Defensa David Munguía Payés, por supuestos delitos cometidos durante la gestión del ex mandatario.

Payes y Funes han sido acusados por supuestas agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.

El mandatario de igual forma hizo referencia a una incautación de 43 kilos de cocaína valorados en $1.2 millones. “Ha sido un día duro para los delincuentes», comentó el funcionario.

Otro de los temas, al que hizo referencia el mandatario, fue la captura del ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, para quien la FGR emitió una orden de captura por el delito de Retenciones Indebidas y por el delito de Apropiaciones de Cuotas en Perjuicio de la Hacienda Pública.

Bukele confirmó que por ello “fue llevado a bartolinas por 72 horas, para ponerlo a orden del juez, quien determinará cuál será el tratamiento que se le dará en los dos juicios”, expuso el jefe de Estado.

También, se pronunció sobre el anuncio del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien presentó a Ernesto Muyshondt como asesor de la Secretaría General de la OEA. Tal acción conllevó a que el gobierno salvadoreño diera por finalizado el convenio de cooperación con la CICIES. De igual forma, aprovechó para criticar a Luis Almagro por no valorar los señalamientos que tenía Muyshondt en los procesos judiciales abiertos.

«El secretario general de la OEA anunció que iba a contratar como asesor a Ernesto Muyshondt. Eso es muy grave, porque él sabe perfectamente que Muyshondt tiene mucho tiempo de estar acusado de fraude electoral y asociaciones ilícitas

Bukele negó que romper los lazos con la secretaría general de la OEA, traería repercusiones para el país; sin embargo, adelantó que buscará la creación de otra CICIES con otro organismo internacional.