BREVES NOVIOLENCIA. CULTURA DE PAZ

(Tomado de Agenda Latinoamericana)

“La paz debería ser el gran objetivo de la convivencia humana. Eso sí, como decían muy bien los antiguos, una paz apoyada en la justicia. La paz es fruto de la justicia. Si no existe justicia, en cada pueblo en particular y muy concretamente entre los pueblos, no habrá paz. La Biblia usaba aquella expresión chalom, que significa paz y significa convivencia, alegría felicidad, y plenitud de vida humana. Si algo queremos las personas y los pueblos es esa felicidad. La paz es un desafío. No existe ninguna política que merezca el nombre de política humana que no procure la paz”.

Pedro Casaldàliga

“Una sociedad realmente libre no debe incluir una paz que nos oprima. Debemos aprender en nuestros propios términos qué significan paz y libertad juntas. No puede haber paz si hay injusticia social y supresión de los derechos humanos, porque la paz externa e interna son inseparables”. “El militarismo está en competencia directa con las necesidades de alimentación, cuidado de la salud y protección del medio ambiente de la gente”. “Veo no solo un movimiento de democracia directa, de autodeterminación y noviolencia, sino un movimiento en el que la política significa el poder de amar y el poder de sentirse unidos a la nave espacial Tierra”.

Petra Kelly

Estoy convencida de que la noviolencia es el medio más eficaz para luchar contra las tiranías y solucionar conflictos complejos. Se puede recurrir a ella en todo momento, siempre y cuando nos armemos de fe y valor por una causa justa y nos entreguemos a ella con abnegación. Con la noviolencia siempre será mucho menos cruento el precio a pagar por los cambios logrados y éstos serán más profundos y eficaces. Los que optan por la violencia para conseguir cambios no siempre consiguen lo que anhelan. En lo que a mí respecta, toda mi acción se guía por la no violencia. La he adoptado como discurso, enfoque estratégico y práctica a la vez. Jamás me aparto de ella y considero que no hay otra alternativa posible.

Tawakkul Karman

“No entendía por qué las mujeres tenían que organizarse aparte cuando ya existían movimientos sociales muy fuertes. Más tarde entendí por qué era importante tener una organización de mujeres”. “Las mujeres en Barrancabermeja – Magdalena Medio andábamos en manada. A nosotras nos llamaban y nos decían: van a asesinar a una persona en tal lado, llegábamos allí cien mujeres y tenían que soltarlo. Salvamos a mucha gente. Era la manera de manejar el miedo y de protegernos sin ser cómplices de la muerte”. “Lo único que nos queda: luchar con la esperanza, que es lo más grande que tenemos porque hay mucho por hacer”.

Yolanda Becerra

“Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución”.

“Vivimos como una familia de naciones. Es necesario que cada miembro de esa familia reciba oportunidades iguales de crecimiento económico, social y educativo. Si uno de los miembros se rezaga, el resto no podrá continuar hacia adelante”. “Si se quiere acabar la guerra con otra guerra nunca se alcanzará la paz. El dinero que se invierte en tanques, armas y soldados se debería gastar en libros, lápices, escuelas y maestros”.

Malala Yousafzai

Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y, en un inmenso matadero”. “La violencia engendra violencia, como se sabe; pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo”.

Eduardo Galeano

“El movimiento de mujeres de paz de Liberia demostró al mundo que los movimientos de base son esenciales para el mantenimiento de la paz; que las mujeres en posiciones de liderazgo son intermediarios eficaces para la paz, y la importancia de los movimientos por la justicia social, culturalmente pertinentes. La experiencia de Liberia es un buen ejemplo para el mundo que las mujeres-pueden las mujeres-especialmente los africanos ser impulsores de la paz”.

Leymah Gbowee

“Dirigimos La fuerza de la unión solidaria nos permite resolver cualquier problema. Confiamos en que los jóvenes asumirán la búsqueda de soluciones, solidarizándose desde su lugar de pertenencia, identidad cultural y espiritual, generando todo un oleaje de acción dinámica y colectiva. Hacemos este llamado a los jóvenes para que asuman con responsabilidad el camino de la vida junto a sus pueblos, y tener la seguridad de que lo que se siembra se recoge. La amenaza de las armas nucleares, el incremento de los refugiados por los conflictos, los fenómenos meteorológicos extremos causados por el cambio climático, la avaricia de los especuladores financieros que agravan la brecha entre ricos y pobres… Bajo todos estos problemas subyace la pugna desenfrenada por la supremacía militar, política y económica, que ensombrece la Casa Común, nuestro planeta Tierra.

Hay una tendencia preocupante en la sociedad: la ambición desmedida y exaltada de poder y riqueza que se

traduce en el afán de obtener todo rápida y fácilmente”.

El Mahatma Gandhi instó a las personas a juzgar sus propias palabras y acciones, reflexionando sobre la influencia que éstas ejercen en los más pobres y desvalidos, evocando sus rostros. Estaba convencido de que toda sociedad debía desarrollarse sopesando el bienestar de los desfavorecidos, sin abandonar a nadie.

“Será sumamente significativo para las sociedades contemporáneas y futuras que los jóvenes asuman su compromiso junto a los pueblos para inaugurar un nuevo amanecer de esperanza, unidos solidariamente para velar por la dignidad de la vida, luchar contra las injusticias y compartir el alimento del cuerpo, del espíritu y de la libertad”.

Adolfo Pérez Esquivel y Daisaku Ikeda

“Hay dos clases de violencia: una defensiva y otra ofensiva. Y, evidentemente, la gente que no entiende, o que está movida por intereses parciales, dice que condena a ambas. Gandhi tenía este principio: Me interesa la noviolencia y lucho por la noviolencia. Ante la violencia no soy neutral, soy amigo de los violentos defensivos”.

“Cuando dos fuerzas muy fuertes están enfrentadas violentamente, ¿qué haces? Si eres valiente, intentarás primero convencer, de la no violencia, a lo que ataca y no a los que se defienden. Los cobardes, en el mejor de los casos intentan convencer a los defensivos violentos. O, peor, juegan a neutrales, sin distinguir la diferencia entre atacar y defenderse. O, peor aún, se alinean con los atacantes”.

“Como decía Gandhi, yo me pongo a favor de los violentos defensivos. Me guardaré bastante con predicarles la noviolencia en el momento en que toda la fuerza la necesitan para resistir al otro. Si soy capaz de hacer un ejército noviolento y ponerlo contra este atacante, entonces podré intentar sugerirle: marcha que nuestro procedimiento va mejor. Pero si no soy capaz de aguantar a los atacantes, si yo debilito la defensa violenta de los atacados, estoy colaborando con aquellos. Y por tanto, cuando yo reste fuerza al defensor, le caerá encima mayor fuerza del atacante.”

Lluís Maria Xirinacs

Luchemos juntos. Hay grandes prejuicios que tenemos que eliminar y eso es una lucha social . Es que en las escuelas hayan reformas, es que en los colegios hayan reformas, es que en la educacion hay que perfilar de otra manera. Pero eso es una relacion basada en confianza, respeto mutuo, igualdad de condiciones y sobre todo darnos ambos una oportunidad. Podemos darnos una oportunidad. Y ese es el llamado que hay que hacerle a los jejfe de estados que nos demos una oportunidad. Que durante su gestion den una oportunidad.

Rigoberta Menchú

«Bajo un gobierno que encarcele a alguien injustamente, el sitio adecuado para una persona justa es la cárcel».

“No hay razones legítimas para obedecer a un gobierno injusto, pues la conciencia nos ordena primero ser hombres, individuos, conciencias libres y responsables y solo después, súbditos.”

«Si no logras convencer a una persona acerca del mal que está haciendo, enséñale lo que está bien. La gente solo cree en aquello que ve»

