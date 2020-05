Brasil establece nuevo récord de muertes por COVID-19 y supera los 200.000 casos

RIO DE JANEIRO/Xinhua

El gobierno de Brasil informó el jueves que en las últimas 24 horas se estableció un nuevo récord de muertos y nuevos casos de la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19), con 844 decesos y 13.944 casos. El Ministerio de Salud brasileño señaló que el total de casos registrados se elevó a 202.918 casos con 13.993 víctimas mortales, mientras que hay 2.000 muertes que están siendo investigadas, y 79.479 recuperados. El estado de Sao Paulo (sureste), el más poblado de Brasil, es el más afectado por el virus, con 4.315 decesos y 54.286 casos registrados, seguido de Río de Janeiro (sureste), con 2.247 fallecidos y 19.467 casos, y Ceará (noreste), con 1.413 muertos y 21.077 contagios registrados.

Director de OMC dice que Brasil sufrirá menos impacto económico por COVID-19

El director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el brasileño Roberto Azevedo, dijo hoy que Brasil sufrirá menos el impacto económico global causado por la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19) al tener menos integración con las cadenas productivas del orbe.

En una entrevista al canal de noticias Globonews, Azevedo aseguró que “la cuestión del impacto económico es menos crítica para Brasil que para otros países. Pese a que Brasil tiene una economía muy compleja en varios sectores, es un país menos integrado en las cadenas productivas mundiales”.

“Una buena parte del pacto productivo brasileño no depende de productos y no es suministrador de productos para otros países. Esto no es verdad en algunas áreas, como el sector siderúrgico, el de materias primas también, el agronegocio, (…) pero de una manera general, Brasil no es un país que esté muy integrado en las cadenas de producción”, comentó.

Es por ello que Azevedo consideró que “no habrá un impacto muy grande en la reestructuración inmediata en la economía brasileña”, y destacó que el país “tiene el poder económico” para abastecerse en el área farmacéutica, al estar en una situación privilegiada. “Quedó muy evidente en esta pandemia la necesidad de tener una estructura de salud importante para atender situaciones de pandemia, pero también de abastecimiento de equipamientos médicos, no sólo de protección, también de medicamentos, tratamientos, vacunas (…) Brasil es un país, como muchos otros, que depende también de esta producción”, afirmó.