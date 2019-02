Beneficiarios de TPS piden a próximo gobierno apoyo para residencia permanente

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Representantes de varios comités estatales de salvadoreños radicados en Estados Unidos que se benefician del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) brindaron un balance de acuerdos establecidos con políticos durante su visita al país, con motivo de participar en las próximas elecciones presidenciales.

Los salvadoreños radicados en el exterior agradecieron la apertura a reuniones que diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior y solicitaron que el próximo gobierno continúe apoyándolos.

“Tomaron el compromiso de acompañarnos incondicionalmente en esta lucha y para nosotros ha sido una ganancia. Esperamos que el nuevo gobierno continúe con el apoyo que hasta ahora se nos ha dado, abriendo consulados, ya que es vital para todo el trabajo organizativo que hemos desarrollado”, dijo Arnoldo Díaz, organizador de la Costa Este de la Alianza Nacional por el TPS.

En este sentido, Díaz lamentó que la convocatoria hecha a los candidatos presidenciales no haya tenido eco en la mayoría, ya que el único en presentarse al conversatorio que desarrollaron para conocer las propuestas hacia los salvadoreños en el exterior fue Hugo Martínez, del FMLN.

Los connacionales consideraron importante que, si la elección presidencial requiere una segunda vuelta para definir quién llevará las riendas del país por los próximos cinco años, los dos candidatos que participen asistan a un foro para tratar temas como el TPS, DACA, caravanas, entre otros, y conocer sus propuestas.

“Nuestra situación en Estados Unidos no es un problema de colores y partidos, sino de nación y queremos que todos los sectores sean parte de esta lucha y nos acompañen hasta lograr nuestro objetivo ya que somos más valiosos para el país estando allá que si regresamos”, mencionó Díaz.

El colectivo de salvadoreños radicados en el exterior rechazó el uso político que los partidos hicieron antes y durante la campaña electoral de las decisiones que el presidente Donald Trump tomó en relación a su situación migratoria, las cuales, afirmaron, no tienen que ver con la gestión del partido en gobierno, sino de un comportamiento racista y discriminatorio del mandatario norteamericano.

En relación al intercambio que el presidente Trump ofreció a México y Centroamérica referente a extender por tres años los programas TPS y DACA a cambio de los recursos necesarios para la construcción del muro, los connacionales externaron que no son moneda de cambio para ningún gobierno, sino personas trabajadoras que migraron en busca de un futuro mejor.