Bases de Nuevas Ideas San Miguel, respaldan a Miguel Pereira como próximo alcalde de San Miguel

Líderes y lideresas de sectores de San Miguel, dieron este sábado su apoyo y respaldo a la continuidad del trabajo de Miguel Pereira, en un evento público que se desarrolló en un restaurante de la perla de oriente, informó el equipo de prensa del alcalde y candidato Pereira.

«Nosotros no vamos siguiendo bandera política, vamos siguiendo y viendo las obras que el alcalde está haciendo para San Miguel, este gobierno ya esta, lo apoyamos cada uno de nosotros votamos por el (Nayib Bukele) lo tenemos donde el quería estar, y nosotros queríamos un gobierno como esta trabajando, no le podemos dar la espalda tampoco al gobierno, vamos apoyar a los diputados de Nuevas Ideas, a mi no me gusta decir alcalde, nosotros vamos a votar por sus diputados, por que no es cierto, no es verdad, eso se lo hago saber a todos, estamos para para apoyar al gobierno y para apoyar al alcalde Miguel Pereira», dijo José Alfonso Villalobos, líder de nuevas ideas en el caserío El Mono cantón El Havillal

También destacaron que el ex alcalde de San Miguel se esconde de tras la bandera de nuevas ideas y que nunca durante su gestión como alcalde veló por el bienestar de sus comunidades.

«El único objetivo de nosotros estar en este lugar, es directamente para apoyar a nuestro alcalde que tenemos acá presente y esperamos de que así como el que no ha tenido excepciones con partido político…pero que quede bien claro que tuvimos un alcalde que gobernó durante 15 años y nunca nos tomó en cuenta y ahora se escuda debajo en la bandera de Nuevas Ideas, la cual no le pertenece y quiero que quede bien claro otra cosa que nosotros no vamos a votar por bandera, vamos a votar por el rostro de Miguel Pereira» aseguró Nelis Villatoro, lideresa de la Adesco Altos de Miraflores.

Por su parte el candidato Miguel Pereira, mostró su agradecimiento con los liderazgos de Nuevas Ideas San Miguel, y recalcó que ellos están dando el apoyo a su liderazgo, no a la bandera del FMLN y se comprometió a seguir trabajando sin ideologías políticas y garantizando que las obras continuarán para este tercer periodo beneficiando a todos los migueleños.