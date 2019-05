Rebeca Pineda

@DiarioCoLatino

“Europa es algo que debe ser explicado, no es un país, no es los EE. UU., no es una organización internacional, no es fácil de entender, es un grupo de países que un día decidieron que ya basta de hacer la guerra, que era tiempo de empezar a trabajar juntos con dos grandes principios, el primero es la paz; y el segundo, los derechos humanos”, compartió Andreu Bassols embajador de la Unión Europea en El Salvador.

En relación al mes de Europa, la Unión Europea (UE) inauguró la exposición “Aventuras por Europa”, en el Museo de los Niños “Tin Marín”, que consiste en un espacio con juegos y actividades para que las niñas y niños aprendan qué es y qué hace la UE, así como su geografía, moneda oficial, idiomas y cultura, el mercado único, y su presencia en El Salvador.

La presentación tendrá una duración de un mes y medio, al respecto, Daniel Guttfreund director del Tin Marín, expresó: “agradecemos embajador y a la Unión Europea por esta bella exhibición temporal y que sea el principio de una relación para muchos otros proyectos en conjunto”.

En este sentido, el alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, comentó que la alcaldía recibe mucho apoyo de parte de varios países de la UE, principalmente España e Italia la cual está desarrollando un proyecto de vivienda cooperativa en el centro de San Salvador con una inversión de cerca de 12 millones de dólares que va a ser clave para la revitalización de San Salvador, y llevar gente a vivir a precios cómodos al centro del municipio.

La Unión Europea es una asociación económica y política compuesta por veintiocho países europeos, entre ellos Alemania España, Finlandia, Francia,Italia, Grecia, Reino Unido, que abarcan juntos gran parte del continente, cuya moneda única es el euro. Actualmente, desde uno de sus pilares que es la cooperación bilateral, la UE destina 149 millones de euros para apoyar iniciativas nacionales como el Plan El Salvador Seguro y el Plan Social.